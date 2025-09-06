歌手の五木ひろしさんが、4日に亡くなった歌手の橋幸夫さんを悼むコメントを寄せています。



【写真を見る】【 五木ひろし 】橋幸夫さんを悼む “憧れの歌手としてずっと歌を聴き、姿を見てきた”





五木さんは「憧れの歌手としてずっと歌を聴き、姿を見てきました」と振り返っています。



▽▽▽▽ 五木ひろしさん 追悼コメント ▽▽▽▽

訃報を聞きとても残念に思いました。

憧れの歌手としてずっと歌を聴き、姿を見てきましたので、とうとうこの日が来たのかと思うと寂しく言葉もありません。

長い間お疲れ様でした。

ゆっくりお休みください。

五木ひろし

△△△△ コメント 以上 △△△△









橋さんは、今年6月11日開催の『夢グループ20周年記念コンサート』東近江公演でステージに復帰しました。しかしそれ以降は度々ステージ出演を休止し、療養に努めていました。今月に入って、病状が急激に悪化したことが伝えられています。

橋さんのアルツハイマー認知症については、今年5月に夢グループの会見で公表されました。会見で配布された診断書によると、橋さんは、2022年に軽度のアルツハイマー型認知症と診断され、2023年には右頭頂葉脳梗塞を併発。去年の年末に、中程度のアルツハイマー型認知症と診断されていました。

【担当：芸能情報ステーション】