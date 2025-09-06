【NASCAR】第27戦 Cook Out Southern 500／ダーリントン・レースウェイ（日本時間9月1日）

【映像】ボルト締め忘れ→“別のチームが”助ける珍事

米国最大のストックカーレース、NASCARの第27戦、プレーオフ初戦となるCook Out Southern 500がダーリントン・レースウェイで開催された。この重要な一戦で、レース序盤に思わぬ珍事が発生した。

47周目、6号車ブラッド・ケセロウスキーのピットストップを中継が捉える。すると、そのリプレイで異変が起きていた。作業が終わったと思われたケセロウスキー車は、左前タイヤのボルトが締まっていない状態でピットアウト。「タイヤハマってない」「間違えた？」など視聴者がコメントするハプニングの中、マシンはなぜか22号車ジョーイ・ロガーノのピットへ緊急停止。するとロガーノのピットクルーは、別チームのマシンにも関わらず即座にボルトを締め直し、ケセロウスキーは大きなトラブルを回避。

このシーンを、実況の増田隆生アナウンサーは「え！？これピット違いますよね？」と困惑しつつ伝えたが、解説の桃田健史氏が「ペンスキーのロガーノ（のスタッフ）が見ていたので、助けてくれたのでしょうね」「非常にフレンドシップに見えますけれど、単純にペナルティですからね」と状況を説明。この後ケセロウスキーにはピットレーン通過の『パススルーペナルティ』が課された。

視聴者コメント欄では「締めてくれるんだ」「ロガーノのとこでつけてもらったのかw」「これはペナだわ」「やさしさ」など、その対応に驚きと称賛の声があがった。

厳しい勝負の場面で垣間見えた「チームを越えた助け合い」。NASCARならではのドラマとして多くのファンの印象に残る“珍プレー”となった。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）