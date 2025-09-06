盗難車が猛スピードで逃走…激しくクラッシュして斜面突っ込む　乗っていた子ども3人はけが　犯人ははだしで逃走も逮捕　米カリフォルニア州

アメリカ・カリフォルニア州で8月、子ども3人が乗った車が盗難され、猛スピードで逃走する事件が発生した。逃走を続ける中で別の車と衝突し、クラッシュ。犯人は逃走したが、最終的に逮捕された。子どもたちはけがを負ったが命に別条はなかった。

車は、駐車場で母親が目を離した隙に盗まれたものだったという。

盗難車が子どもを乗せたまま逃走

“逃走劇”はアメリカ・カリフォルニア州で8月29日に発生した。

この日、パトカーが追っていたのは盗難車。子ども3人を乗せたまま、猛スピードで逃走を続けていたのだった。

ところが逃走中に別の車と激しくクラッシュし、道路脇にはじき飛ばされると斜面に突っ込んだ。車から男が脱出してきて、車内の子どもたちを気にかけるそぶりもなく逃走した。

はだしで斜面を駆け上がる男は、建物の影に入ると、なぜかシャツを脱ぎ捨てて上半身裸になった。この状態で逃走を続けるつもりだったのだろうか。

裸足の窃盗犯…逃走の末に逮捕

その後、男は茂みの間を進んでいたが、足どりは重く、疲れがみられた。結局、あたりが暗くなった頃、警察に逮捕された。

車に取り残された子ども3人はけがをしたものの、命に別条はなかった。

男はなぜ子どもが乗っている車を盗んだのか。地元メディアによると、コンビニの駐車場で母親が車のエンジンをかけたまま子どもたちを車内に残して降りた隙に、男が車に乗り込みそのまま逃走したという。

逃走車にぶつけられた別の車に乗っていた2人も無事だった。

