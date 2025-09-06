敵地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地オリオールズ戦で、1-2のサヨナラ負けを喫した。大谷翔平投手は3回2/3を投げ、3安打5三振無失点の好投。試合後、フレディ・フリーマン内野手は「彼はユニコーンだ。素晴らしいピッチングだった」と絶賛した。

当初先発予定のグラスノーが腰の張りを訴えたため、急遽先発となった大谷。立ち上がりから90マイル後半のフォーシーム、カットボール、スプリットなど様々な球種を投げ分け、要所ではギアを上げ100マイル（約160.9キロ）超えを連発。球数が70球に達した4回途中まで無失点の好投だった。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合後番組は、ロッカーで行われたフリーマンの囲み取材を中継。「見て分かると思うけど、1、2回投げ終わって疲れ果てていた。蒸し暑いし、まだ体調が良くない。それでも全力を尽くしてくれた。彼がしていることは信じられないよ」と病み上がりのピッチングに驚き。「時速100マイルや101マイルも投げて、ショウヘイ・オオタニが引退するまで、毎年こう言うことになるだろう。彼はユニコーンだ。素晴らしいピッチングだった」と絶賛を続けた。



