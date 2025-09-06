3回2/3、70球を投げ3安打無失点で降板した

【MLB】オリオールズ 2ー1 ドジャース（日本時間6日・ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地で行われたオリオールズ戦に先発し、3回2/3を3安打無失点だった。70球で降板させた理由について、デーブ・ロバーツ監督は「球数も多くなっていたし、最初に4回60球くらいを考えていたが、（球数的にも定めた量を）彼は超えていた」と説明した。

大谷は3日（同4日）に予定されていた先発登板を体調不良のため回避。8日（同9日）のロッキーズ戦で先発すると発表されていたが、この日グラスノーが背中の張りを訴えたため、急きょマウンドに上がっていた。

立ち上がりは17球で3者凡退だった。しかし2回2死からはリベラの中前打、3回は2死から四球と安打でピンチを招いた。4回、先頭のマウントキャッスルに三塁線を破る二塁打を許し、その後暴投で三進させるも、カウザーをフォーシーム、リベラをスイーパーでそれぞれ空振り三振に仕留めた。本塁こそ踏ませなかったが球数はかさみ、2死三塁の場面で降板となった。

指揮官は「（フィジカル的に）消耗されてない投手がいたし、もう1人と対戦するために彼を危険にさらすようなことはしない」と慎重な姿勢だった。また「（今回のように）突然ではない通常の状況だったら、続投させていただろう」と“緊急登板”が影響していたことを明かした。（Full-Count編集部）