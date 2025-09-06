特撮美少女・宮崎あみさ、ビキニ姿でフレッシュ美ボディ披露
宮崎あみさが、9月2日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。
『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』にソノニ役で出演し、話題となった宮崎あみさが「FLASH」に登場。夏を満喫する姿が印象的な水着グラビアを5ページにわたり披露している。インタビューでは、インドア派の彼女がこれから行ってみたい場所について語っている。
みやざき・あみさ
22歳。2002年10月28日生まれ。東京都出身。T151・B78W54H82。
2022年、特撮ドラマ『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』に敵組織の幹部・ソノニ役で出演し話題に。近日、23歳のバースデーイベントが開催予定（詳細はSNSと所属事務所「PLAN-D」の公式HPにて）。そのほか最新情報は、公式X（@miyazaki_amisa）、公式Instagram（@miyazaki_aa）をチェック。
FLASHデジタル写真集 宮崎あみさ『Summer Memories』『Sweet Summer』（光文社）が各電子書店で発売中。
「週刊FLASH」9月2日発売号
発売：光文社
発売日：毎週火曜日
特別定価：550円（税込み/9月2日（火）発売号）
公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/
会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/
The post 特撮美少女・宮崎あみさ、ビキニ姿でフレッシュ美ボディ披露 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.