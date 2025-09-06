ビジュ大優勝ーーーーッッ！！【ミスド】この秋食べたい「最新ドーナツ」って？

【ミスタードーナツ】にいよいよ秋の季節が到来！ 可愛いフォルムのさつまいもド & くりドが去年に続いて今年も登場しています。秋らしい味覚を味わいつつ、目でも楽しめるのが魅力。和の素材を合わせたドーナツを満喫しながら、ほっこりとしたおやつタイムを過ごしませんか？ 今回は食べ比べにもぴったりな「最新ドーナツ」をお届けします。

生地の半分にフィリングが乗った「さつまいもド しっとりスイートポテト」

鮮やかなイエローのトッピングを生地の半分に乗せたさつまいもド。プクっとした丸みのあるフォルムがキュートです。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「スイートポテトフィリング」を合わせているらしく、優しい口当たりが、お芋のほっこりとした味わいと共に癒されるかもしれません。テイクアウトでのお値段は\205（税込）。

甘いもので疲れを吹き飛ばしたい時に「くりド エンゼル & マロン風味チョコ」

栗の形を再現した可愛らしいフォルムのくりド。公式サイトによれば「マロン風味チョコとホイップクリーム」を合わせた贅沢仕立てで、甘い味わいが疲れを吹き飛ばしてくれそうです。生地の外側に線がけデコレーションされている、豪華な仕上がりも魅力。テイクアウトでのお値段は\237（税込）。

優しい甘さが楽しめる！？「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」

艶やかかなビジュアルと、丸みのあるフォルムが映える可愛らしいこちら。生地に濃蜜いもソースがかかった一品は、ねっとりとした満足感のある味わいが楽しめそうです。レポーターHaruさんいわく「ほんのりとした優しい甘さ」とのことで、おやつのみならず軽食にも食べやすいかもしれません。テイクアウトでのお値段は\183（税込）。

食感の違いが感じられそうな「くりド マロンホイップ & ハニー」

三角形のフォルムに、こんがりとした色味が映える可愛いこちら。公式サイトによると「グレーズ」と「マロンホイップ」を合わせており、それぞれで食感の違いが楽しめそうです。マロンホイップの和な味わいが、心をほっこりと落ち着かせてくれそう。テイクアウトでのお値段は\237（税込）。

