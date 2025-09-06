

真飛聖

2026年４月、新国立劇場 小劇場で、真飛聖主演で『ガールズ＆ボーイズ』を上演することが決定した。

本作は『マチルダ』の脚本でも知られるデニス・ケリーによる話題作で、2018年にロンドン・ロイヤルコートシアターでキャリー・マリガン主演にて初演され、鮮烈な評価を得た後、ブロードウェイへも進出した一人芝居。愛と結婚、仕事、そして喪失を経て揺らいでいく一人の女性の人生を通じ、現代社会が抱える影を鋭く描き出す。

そして、この一人芝居に初挑戦するのは真飛聖。宝塚歌劇団花組トップスターとして観客を魅了し、退団後もドラマ・映画・舞台で幅広く活躍してきた彼女が、ついに“一人芝居”という最もストイックで濃密な表現領域に踏み出す。

演出には、新国立劇場で『私の一ヶ月』『誤解』などを手がけ、繊細な心理描写と大胆な空間構成で注目を集める稲葉賀恵を迎える。初タッグとなる真飛と稲葉が二人三脚で創り上げるこの挑戦は、これまでの真飛聖を知る人々にも、新しい姿を鮮烈に刻む舞台となりそうだ。

真飛聖コメント

一人芝居『ガールズ＆ボーイズ』のお話を伺った時、『え？1人で？1人だけで 舞台を演るの？！』としばらくフリーズした事を今でもはっきり覚えています。ですが、読み始めたらもう止まらない！ 面白い！という言葉を簡単には使いたくないけれど、本当に面白かったんです。

そして、主人公の心の機微が大胆かつ繊細で、どうしようもなく心が揺さぶられて、読み進めながら、既に私の心は 物語の登場人物として存在していることに気が付いて、『もうこれは、やらない理由が見つからない！』と、挑戦させていただくことを決めました！ 新国立劇場に立たせていただくのも、演出の稲葉さんとタッグを組むのも初めてです。

今年は芸能生活30周年という節目の年で、Liveにも挑戦させていただきます。そして来年は1人芝居！ 原点でもある舞台にもう一度、魂注ぎ込んでみます。稲葉さんと、やれるだけやってみます！みなさん、楽しみにしていただけたら嬉しいです！