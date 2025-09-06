俳優の佐々木蔵之介（５７）が生放送に出演し、土曜朝のネットが沸いた。

６日のテレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演。佐々木がルーマニアを旅した様子を放送し、スタジオにも登場した。

ウェーブのかかった長めのヘアスタイル。口元とアゴにうっすらとヒゲを生やし、オトナの色気全開だ。ネットは「佐々木蔵之介ってなんであんなにメロいんだ？てかカッコよすぎでは？」「旅サラダの佐々木蔵之介髭（ひげ）があって渋めで良いなあ」「マジでイケオジすぎるな」「５７歳を若ぶらず老けもせず。とっても良いなあ」「長めの髪が似合う！イケオジだなぁ」「佐々木蔵之介、雰囲気変わった気がする」「髪伸び無精髭佐々木蔵之介バチイケすぎてメロついた」「佐々木蔵之介さんの関西弁…癒される」とほれぼれ。

プライベートでは、当時５３歳だった２０２１年１０月に一般女性と結婚したことを発表した。ネット上では「佐々木蔵之介さんが出てる。独身最後の大物俳優と言われて結婚してから早、４年経つんですよね」といった声も寄せられた。