9月14日に山形市で開かれる「日本一の芋煮会フェスティバル」を前に、サトイモの収穫作業が6日、山形市で行われました。ことしは猛暑の影響で収穫量が例年の半分ほどになっているということです。



山形市落合町の畑で行われた6日の収穫作業には、実行委員会のメンバーやボランティアなどおよそ300人が参加しました。



広さ40アールの畑ではやわらかくねっとりとした食感が特徴のサトイモ、「土垂」がおよそ8000株育てられています。





参加者たちは掘り出した株の親芋から子芋をひとつずつ丁寧に収穫していました。参加者「親芋から（子芋を）ぽきって取るのが気持ちいいし楽しい」「大変です取るのが」「おいしくなってほしい」「県内外の多くの人からおいしく食べてもらいたい」畑を管理するさとう農園によりますと、ことしは猛暑や雨が少なかった影響で葉や茎が枯れる被害が出ました。そのため、収穫量は例年の3トンから半分ほどに減少しているということです。フェスティバル当日は大鍋でおよそ3万食分の芋煮が提供されますが、足りない分は県産のイモで対応することにしています。日本一の芋煮会フェスティバル実行委員会 五十嵐政治 実行委員長「みんなでフェスティバルを作るんだという気持ちがより一層引き締まった。おもてなしの心を添えて多くの皆様の来場をお待ちしています」「日本一の芋煮会フェスティバル」は9月14日に山形市の馬見ヶ崎川河川敷で開かれます。