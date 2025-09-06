◇ナ・リーグ パドレス 0―3 ロッキーズ（2025年9月5日 デンバー）

ナ・リーグ西地区2位のパドレスは5日（日本時間6日）、敵地で地区最下位ロッキーズに0―3で敗れ、5連敗を喫した。オリオールズにサヨナラ負けで4連敗の首位ドジャースに付き合う形で、2ゲーム差は縮まらなかった。

打線がロッキーズの先発左腕フリーランドに対し、8回まで2安打無四球10三振と完璧に抑え込まれた。4回まで一人の走者も出せず、5回1死から5番・ロレアノが中堅への二塁打でチーム初安打を記録したが、後続が倒れた。9回に相手2番手右腕ボドニクから先頭の代打・アラエスが四球を選び、1番・タティスの右前打で無死一、二塁としたものの、2番・オハーンは左飛、3番・マチャドは三ゴロ併殺でゲームセット。わずか3安打で三塁も踏めない完敗だった。

今季13勝の先発右腕ピベッタは3回、2死から3番・グッドマンに先制ソロを被弾。5回にも2死から3連打を浴びて2点目を与えた。7回には2番手・モーガンも2死から四球→適時二塁打で1点を失った。

パドレスは8月29日（同30日）に正遊撃手のボガーツが左足の非転移性骨折のため負傷者リスト（IL）入り。今月1日（同2日）にはブルペン陣を支えてきた右腕アダムが左脚を負傷して緊急降板し、左大腿四頭筋腱断裂と診断された。ボガーツはポストシーズンで復帰する可能性があるが、アダムは今季絶望となっている。