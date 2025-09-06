『キミプリ』センター争い、しますか？ TV出演で立ったのは…第31話あらすじ
人気アニメ『プリキュア』シリーズの第22作目『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第31話「アイドルプリキュアのセンター！？」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】センター争いするプリキュアたち！公開された場面カット
7日放送の第31話は、キュアチューブにアップされた5人のステージが評判となり、テレビや雑誌でもアイドルプリキュアの話題でもちきりとなる中、こころ（声：高森奈津美）ができあがったファンクラブ会員証の「ハコ推しバージョン」をみんなに披露する。
それを見たメロロン（声：花井美春）は、どうしていつもキュアアイドルが真ん中なのか？と聞くが、うた（声：松岡美里）は3人の頃からずっと自分が真ん中だったことに気づいていなかった。そのやりとりを見たこころは「センター争い、しますか？」と問いかける。
こころから「誰もが認めるセンターであることがいちばん大事」と聞き、キュアウインク（声：高橋ミナミ）やキュアキュンキュン、他のメンバーがセンターになったら、と想像しながら考えたうたは、次の日、学校でみんなに「誰がセンターがいいか」というアンケートを取り始める。
それからしばらくが経ち、テレビに出ることになったアイドルプリキュアだったが、出演中、センターに立ったのは…。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
