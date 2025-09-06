野外音楽フェスが延期、理由を説明「クマの相次ぐ出没」 青森・弘前市の会場
青森・弘前市の岩木山百沢スキー場で13日に開催予定だった野外音楽フェス「OYAMA NO NEIRO.」が開催延期を発表。理由について「クマの相次ぐ出没」と説明した。
【写真】「市役所の判断」フェス延期の発表（全文）
同イベントは5日、公式SNSにて「弘前市内および会場周辺におけるクマの相次ぐ出没を受け、安全確保を最優先とする市役所の判断により、会場が使用禁止措置の対象となりました」と説明。「この決定を受け、実行委員会としてもあらゆる可能性を検討してまいりましたが、現地での開催は不可能と判断せざるを得ず、苦渋の決断ではございますが、本年の開催を断念する結論に至りました」と伝えた。
続けて「本来であれば皆様の温かいご支援のもと、最高の時間を共に創り上げるべく準備を重ねてまいりましただけに、このようなご報告をしなければならないことは誠に無念であり、実行委員一同、悔しさで胸がいっぱいでございます」とつづり、「現在は来年の開催を目指し、会場や日程について鋭意検討を進めております。詳細が整い次第、改めてご案内申し上げますので、引き続き変わらぬご支援を賜れますよう、心よりお願い申し上げます」と呼びかけた。
なお、その後の投稿で「代替公演のお知らせ」とし、「同日9/13にKEEP THE BEATにて『OYAMA NO NEIRO.〜KTB編〜』として二部構成でイベントを開催させていただきます」と発表。「また、今回イベントの通しチケットはなく、各公演ごとのチケット販売となります。あらかじめご了承ください」と呼びかけた。
