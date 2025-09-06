9月4日、お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱がアメーバオフィシャルブログを更新。0歳の娘・にこりちゃんの最新ショットや、家族で訪れたキッズパークでの微笑ましい様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。

【写真】妻・西野未姫と娘が滑り台を楽しむ様子なども公開

この日、山本は「最近のにっこりにこりさん」と題してブログを更新。「9月に入りましたが まだまだ暑くて 嫌になっちゃいますね」と切り出し、「そんな時には 最近のにっこりにこりさんでも みてやってくださいな」と、大きな赤い“はらぺこあおむし”の被り物をか被った娘の近影ショットを公開した。

続けて、家族で「はらぺこあおむし」の作者エリック・カールの描く絵本の世界観をテーマにした、世界で唯一のキッズパーク「PLAY! PARK ERIC CARLE」（東京・二子玉川）を訪れたことを明かし、カラフルな蝶の羽を背負ったキュートな娘の写真や、アクリル越しに娘と山本が見つ合う様子、妻で元AKB48の西野未姫が娘と滑り台を楽しむ姿、仲睦まじい家族3ショットなどをたっぷり公開した。

この投稿に対して、ファンからは、「楽しそうな家族」「にこちゃん可愛い」「もう全て可愛すぎます」「パパ本さんも素敵なパパさんですね」「めっちゃ癒されるーーー」「幸せのお裾分けありがとう」などの声が寄せられている。

山本は、2022年11月に西野と結婚。2024年10月に第1子となるにこりちゃんが誕生し、ブログでは“パパ本圭壱”としての日常を愛情とユーモアを込めて発信し続けている。