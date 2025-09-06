2025年9月3日、YouTuberのはじめしゃちょーが自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅の外観を変えたことを報告した。

はじめしゃちょーは、2021年8月に3億円の豪邸を購入。その後、サウナやバスケットコートなどを作ったり、内装を変えたりとリフォームを繰り返してきており、いまや「5億円の豪邸」となっている。そんななか、今回投稿された「2ヶ月かけてついに完成しました」という動画では、外装の色を変更するようだ。

4年前に購入した際は、コンクリート調の外観だったはじめしゃちょーの家。しかし海が近いということもあり、錆などの経年劣化が目につくようになっていた。今回はそれを大胆に変えていくという。工事初日は足場の組み立て。足場が完成したあとは、家の裏面にあるトリックアートを剥がしたり、キレイに塗装ができるように修復をしたり、準備を進めていく。準備が整ったところで、はじめしゃちょー自身も足場を登ってみることに。高所恐怖症のはじめしゃちょーは「怖～い！」「高い……」と言いながらも4階まで到着。職人の方が塗料を塗っていくのを見て、「めっちゃキレイに塗れてる」とテンションが上がっていた。

その後、職人たちはほぼ毎日作業をしてくれていたそうだが、いかんせん巨大な家である。工事開始から約2か月が経過したころにやっと外壁の塗装が終了。ここから細かな部分に手を加えていくようだ。玄関前にある青い仕切りの色も変えるようで、はじめしゃちょー自身が塗装をしていく。「もともと目立っていたので、落ち着かせたいな。馴染ませたい」と話しながら塗った色は、なんと赤。途中から職人の方にバトンタッチして、キレイに色をのせていった。

細かな部分の調整も終わり、いよいよお披露目。はじめしゃちょーもまだ見ていないとのことで、目を伏せながら外に出て、カウントダウンをしてついに初対面。「これ、かっこいいわ」「すげ～変わったな」と嬉しそうな表情で目の当たりにしたのは、黒く変わったシックな5億円ハウスだった。仕切りに合わせて玄関の扉や裏口も赤にしたり、家が小さく見えないように漆黒ではなく模様が入っている黒で塗っていたり、ガレージは明るめのグレーにしたり、細部にはじめしゃちょーのこだわりが詰まっているようだ。そんな今回の工事費用は1500万円。動画にしていない細かな改装を含めると、自宅にかかった費用は合計5.4億円に達したという。はじめしゃちょーは「次の工事で6億いけたらいいなと思います！」と、まだまだ改装していくことを宣言して動画を終えていた。

そんな同動画には、「家の新しい色かっこよ！」「一般人では買えない大きなお家がさらにパワーアップしていくの見せてもらえるの楽しい！」「3億円のお家買ったって動画見てびっくりしてたのが懐かしいな…」「ご結婚されて、お家も完成させて良い事続きですね！」などのコメントが寄せられていた。

（文＝高橋梓）