◆米大リーグ オリオールズ２ｘ―１ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・オリオールズ戦に「１番投手兼ＤＨ」で先発出場。投手としては３回２／３を３安打無失点５奪三振。メジャー移籍後の最速（１０１・７マイル）に迫る１０１・５マイル（約１６３・３キロ）を計測するなど“緊急登板”を感じさせない７０球だった。試合は９回サヨナラ負けで４連敗を喫した。

「僕が体調悪くて登板できなかった時、前回はシーハンが投げてくれていい仕事をしてくれたような。長いシーズンやっていれば必ずこういうことあると思うので、あまり投球ができないからといって、今日ダメだなとかっていう風には考えないようにしている。ルーティンはルーティンとしてやるけれど、できなかった時にはそれはそれでやるしかないという気持ち」と自身が体調不良で登板できなかった時も振り返って説明。「最後はちょっと力入れて投げましたけど、今日は全体的にそこまで力を入れずにというか。ある程度球数がそこまで、前回みたいに９０近くまで行けるっていうことは計算されてはなかったと思うので、できる限り出せたというか、しっかりとアウトを重ねながら長いイニング投げたいなとは思っていた。相手もいいアプローチで、投球数がかさんでしまったので、４回投げきれなかったのかなっていう感じですかね」と３回２／３での降板に至った背景を明かした。

ベーブ・ルース生誕の地として知られるボルティモアではエンゼルス時代の２３年５月１５日（同１６日）以来２年ぶり３度目の登板。３回。１死から９番メヨのボテボテの打球が不規則回転でファウルゾーンから一塁フェアゾーンへ。大谷は自ら処理して両手でタッチアウトにしたが、右手首を気にするしぐさもあった。四球と内野安打で２死一、二塁とされたが、ヘンダーソンを投ゴロに仕留めて切り抜けた。

味方が２死満塁の先制機を逃した直後の４回は先頭のマウントキャッスルに三塁線を破る二塁打を許し、暴投で無死三塁のピンチとなった。ここで走者ありでもノーワインドアップとなり、ギアチェンジ。１００マイル（約１６０・９キロ）超を連発し、５番カウザーを１００・９マイル（約１６２・４キロ）直球で空振り三振。６番リベラには１０１・５マイル（約１６３・３キロ）などで追い込み、スイーパーで空振り三振に斬った。球数７０球に達し、２死三塁の場面で交代した。

この日、直球の平均球速は９９・７マイル（約１６０・５キロ）。今季平均の９８・２マイル（約１５８キロ）を１・５マイル上回った。最速の１０１・５マイルは６８球目。直球は最後６球は全て１００マイル（約１６０・９キロ）超えだった。ベンチに引き揚げる際には敵地ながらスタンディングオベーションが起きる異様な光景だった。

この日は登板予定だったグラスノーが背中の張りを訴えて登板回避。体調不良で３日（同４日）の敵地・パイレーツ戦の登板を回避し、８日（同９日）の本拠地・ロッキーズ戦で先発することが発表されていた大谷の“漢気登板”が決定した。試合前に取材に応じたロバーツ監督は「最も重要なのは翔平が気分がいいと感じていること。病み上がりではあるが、トレーナーや関係者全員が（登板することを）了承した」と明かした。

指揮官によると「今日の午後になってタイラー（グラスノー）が背中の張りを訴えた。昨晩遅くに（ボルティモア行きの）飛行機から降りた後に何かあったようだが、我々は無理をさせないようにするのが最善だと判断した」と説明。プライアー投手コーチを通じて登板を打診したのは試合開始約５時間前の現地午後２時頃だったというが、大谷は快諾していた。