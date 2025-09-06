歌手の和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。有名女優との電話の会話について語った。

和田は明日7日に大阪・関西万博で行われるお笑いタレント・明石家さんまの古希を祝うフェスイベント「さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博」に出演する。

イベントにはお笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史や、「次長課長」、お笑いタレントのジミー大西らさんまと仲の良いタレントが出演するが「美代子も仲いいんですよ。さんまと」と女優の浅田美代子も出演するとした。

先日リハーサルが行われることになったが、和田は浅田が歌うと知り「美代子が歌うの？」と驚いたという。すぐに電話をし、留守電だったが「君歌うの？凄いなあ」とメッセージを残したという。

浅田からは昨日連絡があり「歌うんですよ〜」などと30分ほど話したが、和田は「もう言うといたよ、みんなに。ああいう歌手になっちゃいけないっていう子だったのよって」と冗談めかして語ったとした。

すると浅田は「みんな笑ってたでしょう」と返し、和田は「くすっ、くすっっていう笑いやった。だからちょっときつかったかな」と話して笑わせたと回顧した。

和田は浅田の歌唱は「何十年ぶりに聴くんですけど」と言い、かつての歌い方をまねてみせると、番組アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正は「もっとお上手だったと思いますよ」「今のはデフォルメしてます」とフォローした。

和田は「でも本当に私は言ったのよ、ああいう歌い方の歌手はダメですよって」と再度自身が周囲に話したという話を繰り返し、浅田には「お前、うまくなったんじゃないの？」とも尋ねたと語ると、浅田からは「なってますよ〜」との返答があったとした。

それでも和田は明日は東京で昼のバラエティー番組に生出演してから万博へと移動するため「美代子の歌が聴けないんですよ」と残念そうに話した。