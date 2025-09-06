（MCU）『／ドゥームズデイ』に出ないと言ったり出ると言ったりしていたドクター・ストレンジ役のベネディクト・カンバーバッチが、やっぱり出るっぽい発言を見せている。

このMCUクロスオーバー大作は、当初『ザ・カーン・ダイナスティ』との副題で征服者カーンとの戦いを描く予定だったものの、キャスト降板に伴って改変。その煽りを受けて、カンバーバッチは一度ストレンジが次作に登場しないと語っていた。

ところが後日、「間違えちゃいました」とカンバーバッチは。「次回作にも出ます。僕の言うことは信用しないでね」と軽いノリで改めてていた。

その後、『ドゥームズデイ』から全27名のキャストがサプライズ発表。その中にカンバーバッチの名は含まれていなかった。

このことについて海外インタビューで尋ねられたカンバーバッチは、「なんででしょうね。多分椅子が足りなかったのかな」とジョーク。ケヴィン・ファイギはあえてドクター・ストレンジの登場を隠しているのかとの質問には「その通りです。彼に電話して！」と回答。ストレンジの復帰参戦を示唆した。

今やストレンジはマルチバース・サーガにおける最重要キャラクターのひとり、いくつものユニバースが交錯すると予想される『ドゥームズデイ』のストーリーにおいて、彼の存在は不可欠になるはずだ。

次なるヴィランは最高の頭脳と魔術を併せ持つドクター・ドゥーム。ソーサラー・スプリームの見せ場は少なくないはず。『ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス』（2022）でインカージョン修復に旅立ったストレンジが、切り札として頼もしい活躍を見せてくれるかもしれない。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日公開予定。