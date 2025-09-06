¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÇº¤Þ¤¹¡ÖºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¡Ä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è7»î¹ç¤¬¡Èµ´Ìç¡É¤Ë
¡¡4Ç¯Ï¢Â³ÃÏ¶èÍ¥¾¡¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÂÆ§¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿ ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤è¤ê¡È3ÇÜÉÔÍø¡É¤Ê¿ô»ú
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î3Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¾ÃÌÇ¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬2¥²¡¼¥àº¹¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢Ä¹Ç¯¤Î½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ë3°Ì¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬7¥²¡¼¥àº¹¤ËÀÜ¶á¡£¥¸·³¤È¤ÏÄ¾ÀÜÂÐ·è7»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¼¡Âè¤Ç¤ÏµÕÅ¾¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¥É·³¡¢¥Ñ·³¤Ë¤è¤ëÂÆ§¤ß¤â¤¢¤Ã¤Æ¼«ÎÏÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬Éü³è¤·¤¿¥¸·³¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ü¥Ö¡¦¥á¥ë¥Ó¥ó´ÆÆÄ¡Ê63¡Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç5µåÃÄ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò3ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾¾¡£¥·¥Ö¥Á¥óµåÃÄ¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÏÀïÎÏ¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢ºßÇ¤11Ç¯´Ö¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡3²ó¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë6ÅÙÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥¸·³¤Ï7·îËö¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥óÄ¾Á°¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Î±¦ÏÓ¥É¥Ð¥ë¡Ê¸½¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤é3¿Í¤Î¼çÎÏ¤òÊü½Ð¡£¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¼ã¼êÍË¾³ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤·¤¿2021Ç¯°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ÏÀäË¾Åª¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢8·î¤Ï13¾¡14ÇÔ¤Î¾¡Î¨Ìó5³ä¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¼çÎÏÊü½Ð¤ÇÀïÎÏ¤¬¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤³1¥«·î´Ö¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ï¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨.255¡Ê¥ê¡¼¥°5°Ì¡Ë¡¢ÁíËÜÎÝÂÇ42¡ÊÆ±2°Ì¡Ë¡¢ÁíÆÀÅÀ128¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÂÇÎ¨.239¡¢36ËÜÎÝÂÇ¡¢120ÆÀÅÀ¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¶èÍ¥¾¡¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½ÐÁè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¤·¤«¤±¤¿¥¸·³¤¬Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥ë¥Ó¥ó´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¡£¸Â¤é¤ì¤¿ÀïÎÏ¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¥á¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¡£ÆÃ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÏÁª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ë¤¿¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢º¸ÏÓ¥¦¥£¥¼¥ó¥Ï¥ó¥È¡Ê24=2¾¡1ÇÔ¡Ë¡¢ÂæÏÑ¿Í±¦ÏÓ¤Îûç緂°Ò¡Ê26=2¾¡3ÇÔ¡Ë¤é¡¢¸åÈ¾Àï¤«¤éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¼ã¼ê¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¥É·³¤Î4¾¡2ÇÔ¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸·³¤¬»Ä¤ê¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è7»î¹ç¤ò¾¡¤Á±Û¤¹²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ï74ÂÇ¿ô23°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.311¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢14ÂÇÅÀ¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Ë3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0.60¡£ÅêÂÇ¤È¤â¥«¥â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ÉÅ¨¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£
¢£¶ÛµÞÅÐÈÄ3²ó3Ê¬¤Î2Ìµ¼ºÅÀ
¡¡ÂçÃ«¤¬Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¡¢6Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤ËµÞ¤¤ç¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£3²ó3Ê¬¤Î2¤ò3°ÂÂÇ1»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬ÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤¿¤¿¤áÅÐÈÄ¤ò²óÈò¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¡¢ÂçÃ«¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤¬Åê¤²¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤â¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡È¯Ç®¤Ç4Æü¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤ÎÅÐÈÄ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÇÀþ¤ËÂÐ¤·¤Æ»°²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£»Í²ó¡¢2»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤¬¡Ö¶ÛµÞ¤ÎÅÐÈÄ¤Ê¤Î¤ÇÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÅê¤²¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢Âç»ö¤ò¼è¤Ã¤ÆÁá¡¹¤È¹ßÈÄ¤·¤¿¡£