紫外線をブロック。動きやすく、環境にもやさしい【ビラボン】のラッシュガードがAmazonに登場中‼
着るだけで、肌も地球も守れるラッシュガード【ビラボン】のラッシュガードがAmazonに登場!
ビラボンのラッシュガードは、伸縮性に優れたスムースタッチの「MATTE UV GUARD」素材（リサイクルポリエステル）を使用した、フーディジップアップ仕様のラッシュガード。環境に配慮しながらも、快適な着心地と高い機能性を両立している。
フロントジップタイプで着脱がスムーズ。UPF50+のUVプロテクション機能を備え、強い日差しから肌をしっかりと守る。
左胸と背面には「SUNBLOCK」ロゴを配置し、シンプルながらも印象的なデザインに仕上げた。マフポケット付きで、ちょっとした収納にも便利。
水辺でも街でも、軽やかに着こなせる一枚。アクティブなシーンに寄り添う、スマートなラッシュガードとなっている。
