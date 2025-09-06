»å°æ²ÅÃË»á¡¡FAÀë¸À¤Ç¡ÖÄ¶¿Íµ¤µåÃÄ¤«¤éÇ®Îõ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡×¡Ö¤â¤¦·è¤á¤Æ¤¿¡×¡¡¡È²¿¿§¡©¡É¼ÁÌä¤Ë²óÅú
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¡¢ºå¿À¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÊSA¡Ë¤òÌ³¤á¤ë»å°æ²ÅÃË»á¡Ê44¡Ë¤¬5Æü¡¢ABEMA¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£FAÀë¸À¤·¤¿Åö»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡16Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤éºå¿À¤ØFA°ÜÀÒ¡£FAÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÄ¶¿Íµ¤µåÃÄ¤«¤éÇ®Îõ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÇØ·Ê¤È¹õ¤ÎÊ¸»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î½Ð±é¼Ô¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¿§¤«¤Ê¤È»×¤¦¤è¤Í¡×¤È¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¡¡»å°æ»á¤Ï¡Ö²¿µåÃÄ¤«¤Ï¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ä¶¿Íµ¤µåÃÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÇ¸å¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þºå¿À¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¶âËÜÃÎ·û»á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î»þ´ü¤Ï¤â¤¦·è¤á¤Æ¤¿¡¢¹Ô¤¯µåÃÄ¤ò¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥²¥¹¥È¤Î¸µµð¿Í¡¦¸µÌÚÂç²ð»á¤«¤é¡Ö¤É¤³¡©²¿¿§¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£»å°æ»á¤Ï¡Ö¸µÌÚ¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¤´Â¸ÃÎ¤ÊµåÃÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¶âËÜ»á¤Ë¸ýÀâ¤«¤ì¤Æ°ÜÀÒ¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£