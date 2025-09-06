¡È¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÉÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡¢27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¾Ð´é¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³« ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢Èª²ê°é¤é¤¬½ËÊ¡
¡¡¸µ¡ÖÝ°ºä46¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡Ê27¡Ë¤Î´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤Î¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼¹É®¶È¤äÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹ßÀ¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡Ö¥Ð¥Ö¡¼¥·¥å¥«¡×¤òÆ¬¤Ë´¬¤¡¢¸ª¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢2025Ç¯7·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿2nd¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î³¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡¢¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡Ä¡×¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¤ë¤Á¤ã¤ó¤ÏÌîÀ¸»ù¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î4Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö27ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ³§¤µ¤Þ¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎX¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢27¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿¾Ð´é¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹ßÀ¤Í¤ë ¾Ð´é¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ä¹ßÀ¤ÎÊó¹ð¤ËÇÐÍ¥¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¡Ê27¡Ë¡¢Èª²ê°é¡Ê23¡Ë¤é¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òÉÕ¤±¤Æ½ËÊ¡¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø366Æü¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¡Ê30¡Ë¤â¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇÄ¹ßÀ¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ファンからも、「可愛すぎる。ずーっと大好きだよー！」「ねるちゃん誕生日おめでとう！いつまでも幸せでいてね」「体に気をつけて楽しんで」などのコメントが寄せられている。