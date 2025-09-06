星屑のきらめき纏う♡メゾン マルジェラ「レプリカ」ホリデーコレクション2025

2025年10月23日（木）、メゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランスから、ホリデー限定コレクションが登場します。今年のテーマは“スター ストーム”。煌めく星屑を思わせる幻想的なデザインで、大人気の「レイジーサンデー モーニング」と「ジャズ クラブ」が限定ボトルに♡さらに、豪華な香りを詰め込んだ限定セットもラインナップ。心ときめく冬の香りの贈り物です。

限定ボトルで楽しむ名香2種

清潔感あふれる香りで人気の「レプリカ オードトワレ レイジーサンデー モーニング」。

そしてスパイシーで大人の余韻を感じさせる「レプリカ オードトワレ ジャズ クラブ」が、2025年は“サンドストーム”をまとったホリデーデザインに。

発売日は10月23日（木）、価格は各100mL 25,190円（税込）。毎日の香りに、冬だけの特別感を添えてくれます。

ホリデー限定フレグランスセット

香りの世界を堪能できる「レプリカ ウィンターホリデー ディスカバリー セット」（30,360円／税込）には、人気の6種（各10mL）が勢揃い。

レプリカ ミニチュア セット

また、手軽に楽しめる「ミニチュア セット」（12,320円／税込）も登場。ウィンターホリデーらしい特別なコフレは、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです。

販売はZOZOCOSME、@cosme shopping、LINE GIFTなどで。

ホリデーだけの購入特典も♡

期間中、税込25,000円以上の購入で「ビューティーポーチ」（表参道店ではストラップ ポーチも選択可）、税込35,000円以上で「グリッター グローブ」がプレゼントされます。

数量限定のため、早めのチェックがおすすめ。香りとともに、特別なホリデー気分を盛り上げてくれるアイテムです♪

星屑のような香りで彩る冬



メゾン マルジェラ「レプリカ」のホリデーコレクション2025は、まるで星屑が心に舞い降りるような特別なラインナップ。

限定デザインの名香や、豪華なセット、さらに嬉しい購入特典まで揃った今年だけのスペシャルです。あなた自身へ、また大切な人への贈り物としても最適。

幻想的な香りとともに、この冬の思い出をより鮮やかに刻んでみてはいかがでしょうか。