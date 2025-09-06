先発予定だったグラスノーが背中の張りを張りを訴え急遽大谷が登板

【MLB】オリオールズ 2ー1 ドジャース（日本時間6日・ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地で行われたオリオールズ戦に先発し、3回2/3を3安打無失点で降板した。オリオールズのトニー・マンソリーノ監督代行は「あそこにいたのはユニコーンだ。復帰してからの彼の投球を注視していたというわけではないが、球自体の質は手術の後に少し下がっているかと思ったが、彼にとってはそうではなかった。えげつない球だった」と称賛した。

大谷は3日（同4日）に予定されていた先発登板を体調不良のため回避。8日（同9日）のロッキーズ戦で先発すると発表されていたが、この日グラスノーが背中の張りを訴えたため、急きょマウンドに上がった。

初回しっかりと3者凡退。2回2死からリベラに中前打を許したが、べバースをスイーパーで空振り三振に仕留めた。4回、先頭のマウントキャッスルに三塁線を破る二塁打を許し、その後暴投で三進させたが、カウザーをフォーシーム、リベラをスイーパーでそれぞれ空振り三振に仕留めた。2死三塁の場面で降板となった。（Full-Count編集部）