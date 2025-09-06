¡ØPEANUTS¡Ù¡ß¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡×¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÈ¯ÇäÁ°¤Ë»î¿©¡ª¡¡¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¡õ¥¶¥¯¥Ã¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤Ï¡¢9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ß¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ÎÆÃÊÌ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ØPEANUTS¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¼Â»Ü¡£³ÆÇ¯Âå¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤äÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë´ë²è¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£º£²ó¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÈ¯ÇäÁ°¤Ë»î¿©¡£¤«¤ï¤¤¤µ¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎòÂå¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÃíÌÜ¡ª¡¡¡ØPEANUTS¡Ù¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¢£¡ØPEANUTS¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯75¼þÇ¯¤òµÇ°
¡¡º£²ó»î¿©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØPEANUTS¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯75¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë³ÆÇ¯Âå¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾¦ÉÊ4ÉÊ¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Çò¹õ¤Î¥Ó¡¼¥°¥ë¸¤¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥«¥é¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥¯¥Ã¥¡¼¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¥µ¥ó¥É¡×¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï80Ç¯Âå¤È90Ç¯Âå¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿2¼ïÎà¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óÉ®¼Ô¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï90Ç¯Âå¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¼êºî¤ê¥¯¥Ã¥¡¼¤Î´°À®¤Ë´î¤Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï³«Éõ¤¹¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡£
¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©¥Ñ¥ó¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡£¤Û¤í¶ì¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¤È¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÁêÀ¤â¤è¤¯¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤âËþÂ¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ØPEANUTS¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥¹¥¿¥ó¥É¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¥ë¡¼¥·¡¼¤Î¡È¿´¤ÎÁêÃÌ¼¼¡É¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£¡Ö¥ë¡¼¥·¡¼¤Î¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¡ØPEANUTS¡Ù¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤È¡¢Çº¤ß¤¬²ò·è¤·¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¬¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¤¬¸ú¤¤¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë°ìÇÕ¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢°ì¸ý¤«¤¸¤ë¤È¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£¥¯¥é¥ó¥Á¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯´¶¤ä¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥ç¥³¤¬¤È¤í¤ê¤ÈÍÏ¤±¤ëÀå¿¨¤ê¡¢¥±¡¼¥¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡£À¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥Á¥ç¥³¤ä¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥ç¥³¤«¤é¥«¥«¥ª¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥Á¥ç¥³¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×Æþ¤ê¤Î¥Ð¥Ê¥ÊÉ÷Ì£¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç´¬¤¤¤¿¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó ¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÍÎÉþ¤Î¥¸¥°¥¶¥°¼ÊÌÏÍÍ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£1¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£Ç¯¤Î¡ØPEANUTS¡Ù¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£»×¤¤½Ð¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ØPEANUTS¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯75¼þÇ¯¤òµÇ°
¡¡º£²ó»î¿©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØPEANUTS¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯75¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë³ÆÇ¯Âå¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾¦ÉÊ4ÉÊ¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Çò¹õ¤Î¥Ó¡¼¥°¥ë¸¤¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥«¥é¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥¯¥Ã¥¡¼¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¥µ¥ó¥É¡×¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï80Ç¯Âå¤È90Ç¯Âå¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿2¼ïÎà¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óÉ®¼Ô¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï90Ç¯Âå¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¼êºî¤ê¥¯¥Ã¥¡¼¤Î´°À®¤Ë´î¤Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï³«Éõ¤¹¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡£
¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©¥Ñ¥ó¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡£¤Û¤í¶ì¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¤È¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÁêÀ¤â¤è¤¯¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤âËþÂ¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ØPEANUTS¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥¹¥¿¥ó¥É¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¥ë¡¼¥·¡¼¤Î¡È¿´¤ÎÁêÃÌ¼¼¡É¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£¡Ö¥ë¡¼¥·¡¼¤Î¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¡ØPEANUTS¡Ù¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤È¡¢Çº¤ß¤¬²ò·è¤·¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¬¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¤¬¸ú¤¤¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë°ìÇÕ¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢°ì¸ý¤«¤¸¤ë¤È¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£¥¯¥é¥ó¥Á¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯´¶¤ä¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥ç¥³¤¬¤È¤í¤ê¤ÈÍÏ¤±¤ëÀå¿¨¤ê¡¢¥±¡¼¥¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡£À¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥Á¥ç¥³¤ä¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥ç¥³¤«¤é¥«¥«¥ª¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥Á¥ç¥³¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×Æþ¤ê¤Î¥Ð¥Ê¥ÊÉ÷Ì£¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç´¬¤¤¤¿¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó ¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÍÎÉþ¤Î¥¸¥°¥¶¥°¼ÊÌÏÍÍ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£1¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£Ç¯¤Î¡ØPEANUTS¡Ù¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£»×¤¤½Ð¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£