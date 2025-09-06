ハトに狙いを定めた猫ちゃん！ 身体を低〜くした見事な“忍び足”でじりじりと近付いていく
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『鳩がご飯中に猫が忍び寄ってて草』という感動猫動画さんの動画です。
公園で猫ちゃんと出会った投稿者の感動猫動画さん。
あくびをしていた猫ちゃんが突然ニュッと首を伸ばしました。どうやらハトにエサをやっている人がいるようです。
「ニャ〜ン」とひと鳴きした猫ちゃんは、投稿者さんの周囲をクルッと回るとハトたちのほうへ。
タタタタタッと少し低めの急ぎ足で獲物との距離を縮めていきます。
一気に距離を詰めたところで猫ちゃんが止まりました。低い姿勢でジッとハトの様子を伺っています。
ここからは地面を這うかのように低い姿勢で進む猫ちゃんです。
身を潜めるため段差にピタリとくっついてチャンスを待つ猫ちゃん。その存在にどうやらハトたちは気付いているようです。道路から離れて木立の方へ移動しています。
さらにここで猫ちゃんに追い打ちが。「カーカーカー」と数羽のカラスの声が聞こえてきて、ハトが何羽か飛び立ってしまいます。
どんどんハトが居なくなり、ゼロになったところでこちらへ振り返った猫ちゃんです。
その後も名残惜し気に木立の方を見ていた猫ちゃんは、最後に大きなあくびをするのでした。
じりじりと低〜い姿勢で獲物を狙う猫ちゃん。その野性味あふれる姿をぜひ動画でご覧ください。
視聴者のコメント
・ハンティングポーズ
・鳩も距離取ってるなｗ
・身体柔らかいとこんなに低く歩ける
・カラス邪魔すんにゃ
・そして誰も居なくなった
・哀愁漂う