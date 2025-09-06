秋篠宮家の長男悠仁さま（１９）が成年を迎えられたことを示す「成年式」が６日、始まった。

成年式は１９８５年１１月の秋篠宮さま以来、４０年ぶり。悠仁さまは皇居・宮殿で、中心儀式の「加冠の儀」に臨み、秋篠宮ご夫妻に「成年皇族としての自覚を持ち、そのつとめを果たしてまいりたい」と述べられた。

宮内庁によると、成年式は男性皇族のみ行われる皇室の重要儀式で、奈良時代から約１３００年の歴史がある。

一連の儀式は午前８時４５分頃、秋篠宮邸で行われた「冠を賜（たま）うの儀」で始まった。悠仁さまは天皇陛下の使者から、成年を示す冠と、冠に付ける「燕尾纓（えんびのえい）」を受け取られた。

その後、皇居に車で移動し、午前１０時頃から宮殿「春秋の間」で成年の冠を着ける加冠の儀に臨まれた。天皇、皇后両陛下、秋篠宮ご夫妻、両陛下の長女愛子さま、秋篠宮家の次女佳子さまら皇族方が出席された。

三権の長を含めた約４０人が見守る中、両陛下の側近の坂根工博（のりひろ）侍従次長が悠仁さまに冠を着け、別の職員が掛緒（かけお）と呼ばれるひもをあごの下で結んで、はさみで「パチン」と音を立てて切りそろえた。

悠仁さまは両陛下の前に進んで、天皇陛下に「成年式にあたり冠を賜り、誠にありがとうございました」と述べ、秋篠宮ご夫妻にも感謝の言葉を伝えられた。

成年装束に着替えた後、午前１１時３０分頃、皇室の先祖などをまつる皇居内の宮中三殿に拝礼された。

午後は宮殿で、悠仁さまが両陛下にあいさつされる「朝見の儀」が行われる。続いて、陛下が悠仁さまに「大勲位菊花大綬章」を授与される。夜には都内で私的な祝宴が開かれる。

悠仁さまは現在、筑波大学１年。陛下のおいで、２０２２年の民法改正で成人年齢が１８歳に引き下げられたことを受け、昨年９月に成年を迎えられた。大学進学を控え、式は１年後の開催となった。

悠仁さまは今後、皇位継承順位２位の成年皇族として、新年一般参賀などの宮中行事に出席される見通し。