落語家・桂文枝が６日、ブログを更新し、４日に亡くなった同い年の歌手・橋幸夫さんを追悼した。

文枝は「ずっと前から橋幸夫さんに連絡をとっていましたが出られないので心配していました」と、最近連絡が取れなくなっていたと明かした。

続けて「同じひつじどし生まれの８２歳『羊の会をつくろうよ』芸能人で作った会がマスコミ関係 実業家 医者 弁護士 いろんな人が増えてなかなかゆっくり話せなくなり自然消滅しました」と、同級生で一時、会をつくっていたという。

さらに「一度熱海に寄ってよ プール付きのマンションで景色もいいし快適だよって誘われていましたが結局行けなかった。同じ高校２年生でかたやビッグスターに ずっと橋さんの後を追いかけてきました。とても柔らかい話口調で気さくで優しい方でした。突然の引退 また復帰 僕の事務所に来てくださったこともありました」などと橋さんとの思い出を語った。

最後に「本当に突然の訃報 どうして一人で旅立たれたのですか？ 合掌 話したかったなぁ いろいろ 本当に長く活躍されましたね ゆっくりおやすみください お疲れ様でした」と追悼した。