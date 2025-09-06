１９６０年代に人気を博した米ロックバンド「タートルズ」の創設メンバーでボーカル＆ギタリストのマーク・ボルマンさんが５日（日本時間６日）、米テネシー州ナッシュビルで死去した。享年７８。ボルマンさんの公式インスタグラムが前妻で離婚後もパートナー関係であったエミリーさんによって更新され明らかにされた。

また米報道によるとボルマンさんは「短期間の予期せぬ病気の後に亡くなった」と説明したとしている。

エミリーさんによる投稿は「失敗した！今日の見出しは『ティーンアイドル死去、薬物使用の疑い』とすべきだった。マークが新聞にそう書いてほしいと言っていたんだ」と冗談まじりに始まった。「正直なところ、この魔法のような男性について書くのは本当につらかった。彼は確かに、あの間抜けで陽気で面白くて賢く、気前が良くて親切で、才能にあふれ、優しく、創造的で思いやりがあり、勤勉でタフで唯一無二の人でした」と生前のボルマンの人となりを伝えた。

そして「私は彼の生涯の大半を共に過ごす者として選ばれたことで、宝くじに当たったような幸運に恵まれました」「彼を愛してくれてありがとう。もちろん私ほどじゃないけど。エミリー・ボルマン」と署名を入れてつづった。

ボルマンさんは１９６３年、高校時代に同級生のハワード・ケイラン率いるバンド「クロスファイアーズ」に加入し、音楽キャリアをスタートさせた。後に「タートルズ」とバンド名を改名。１９６５年にボブ・ディランの「イット・エイント・ミー・ベイブ」のカバーで初のトップ１０入りを果たした。代表曲の「ハッピー・トゥゲザー」（６７年）は全米チャート１位を獲得。７０年にバンド解散後はケイランとデュオ「フロー＆エディ」として活動した。