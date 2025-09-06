¡Ú¹â·ì°µÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¸º±ö¸¥Î©¡Û¥È¡¼¥¿¥ë±öÊ¬2.2g¡ª·Ü¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¸¥Î©
ËèÆü¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤ÆÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤â¤Î¤¬ÍýÁÛ¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤Î±öÊ¬ÀÝ¼èÎÌ¤ò6gÌ¤Ëþ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢1¿©¤¢¤¿¤ê¤Ç¤ÏÌó2.5g¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢¼çºÚ¡¦ÉûºÚ¡¦½Á¤â¤Î¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â1¿©¤¢¤¿¤ê¤Î±öÊ¬¤Ï2.2g¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Þ¤ë¤Ã¤È¥Þ¥Í¤¹¤ë¤À¤±¡£¤À¤·¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¸º±ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1¿©¤¢¤¿¤ê±öÊ¬2.2g¡Ö·ÜÆù¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¸¥Î©¡×
¡ü ¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¤Î·ÜÆù¤Ï²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤º¡¢¾®ÇþÊ´¤ò¤Õ¤Ã¤ÆÉ½ÌÌ¤ËÌ£¤ò¤«¤é¤á¤ë¡£
¡ü ·ÜÆù¤Ï¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢À¹¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬½Ð¤ë¡£
¡ü ÉûºÚ¤Î¤ê¤ó¤´¤ä¤ß¤½½Á¤ÎÌîºÚ¡¢³¤Áð¤Ç¥«¥ê¥¦¥à¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÀÝ¼è¡£
¡Ø¤«¤Ä¤ªÀá¤Èº«ÉÛ¤Î¹ç¤ï¤»¤À¤·¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
¤Þ¤º¤Ï¡¢´ðËÜ¤À¤·¤Î¤È¤êÊý¤«¤é¡£¤¦¤Þ¤ß¤È¹á¤ê¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢½Á¤â¤Î¤«¤é¤ª¤«¤º¤Þ¤ÇËüÇ½¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë
¤«¤Ä¤ªÀá¡Ä¡Ä40g¡¡
º«ÉÛ¡Ä¡Ä10g¡Ê15Ñ¡ß2Ëç¡Ë¡¡
¿å¡Ä¡Ä1.5¥ê¥Ã¥È¥ë¡¡
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ëº«ÉÛ¤Ë±ø¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢·ø¤¯¹Ê¤Ã¤¿¤Ì¤ì¤Ö¤¤ó¤Ç¤µ¤Ã¤ÈÊ§¤¦¡£Æé¤Ë¿å¤Èº«ÉÛ¤òÆþ¤ì¡¢º«ÉÛ¤¬¤â¤É¤ë¤Þ¤Ç30Ê¬°Ê¾å¤Ä¤±¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡Ê1¡Ë¤ÎÆé¤ò¼å²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê¨ÆÄ¾Á°¤Çº«ÉÛ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡£
¡Ê3¡ËÊ¨Æ¤·¤¿¤é¤«¤Ä¤ªÀá¤ò²Ã¤¨¡¢ºÆ¤Ó¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¤¶¤ë¤Ë¤¢¤±¤Æ¤³¤·¡¢¹Ê¤é¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ½Á¤¬Íî¤Á¤¤ë¤Þ¤Ç¤ª¤¯¡£
ÊÝÂ¸´ü´Ö
ÎäÂ¢¤Ç2Æü¡¢Åß¤Ï3Æü¡£ÎäÅà¤Ç2½µ´Ö¡£
¼çºÚ¡Ø·ÜÆù¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤â¤âÆù¡Ê¾®¡Ë¡Ä¡Ä1Ëç¡Ê200g¡Ë
¾®ÇþÊ´¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
¤Í¤®¡Ä¡Ä1/2ËÜ¡ÊÀµÌ£ 50g¡Ë
ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ä¡Ä1/4¸Ä¡ÊÀµÌ£ 30g¡Ë
¡ÒA¡Ó
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¼ò¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¤À¤·½Á¡Ê¾åµ»²¾È¡Ë¡Ä¡Ä1/4¥«¥Ã¥×
¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ä¡Ä1¤«¤±Ê¬
¿¢ÊªÌý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë·ÜÆù¤Ï°ì¸ýÂç¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤Í¤®¤Ï¤Ö¤ÄÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï½Ä¤ËÉý1Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¡ÒA¡Ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¿¢ÊªÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢·ÜÆù¤Ë¾®ÇþÊ´¤òÇö¤¯¤Þ¤Ö¤·¤ÆÈéÌÜ¤«¤é¾Æ¤¯¡£¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Í¤®¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤ò¾Æ¤¡¢¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤¹¡£
¡Ê3¡Ë·ÜÆù¤òÎ¾ÌÌ¾Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÒA¡Ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¤«¤é¤á¤ë¡£ ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡Ê2¡Ë¤ÎÌîºÚ¤òÅº¤¨¤ë¡£
POINT
Ä´Ì£ÎÁ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ç»¤¤¤á¤Î¤À¤·½Á¤ò»È¤¨¤ÐËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
ÉûºÚ¡Ø¤ê¤ó¤´¤Î¥ì¥â¥ó¼Ñ¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤ê¤ó¤´¡Ä¡Ä1¸Ä
¥ì¥â¥ó¤ÎÎØÀÚ¤ê¡Ä¡Ä2Ëç
¡ÒA¡Ó
º½Åü¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¥ì¥â¥ó½Á¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¤ê¤ó¤´¤Ï8ÅùÊ¬¤Î¤¯¤··Á¤Ë¡¢¥ì¥â¥ó¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡ËÂÑÇ®¤Î´ï¤Ë¡Ê1¡Ë ¡¢¡ÒA¡Ó¤òÆþ¤ì¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç2¡Á 3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¤¯¡£
½Á¤â¤Î¡Ø½Á¤â¤Î¤Ë¤é¤È¤ï¤«¤á¤Î¤ß¤½½Á¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤Ë¤é¡Ä¡Ä1/4Â«
¥«¥Ã¥È¤ï¤«¤á¡Ê´¥Áç¡Ë¡Ä¡Ä2g
¤À¤·½Á¡Ê¾åµ»²¾È¡Ë¡Ä¡Ä1¥«¥Ã¥×
¤ß¤½¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¼·Ì£Åâ¿É»Ò¡Ä¡Ä¾¯¡¹
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¤Ë¤é¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡ËÆé¤Ë¤À¤·½Á¡¢¥«¥Ã¥È¤ï¤«¤á¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢ ¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê1¡Ë¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤Æ¤ß¤½¤òÍÏ ¤Æþ¤ì¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¤Õ¤ë¡£
¼ç¿©¡Ø¤â¤ÁÇþ¤´ÈÓ¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡¦Ìó3¿ÍÊ¬¡Ë
ÊÆ¡Ä¡Ä1¹ç¡Ê180ml¡Ë
¤â¤ÁÇþ¡Ä¡Ä50g
ºî¤êÊý
ÊÆ¤ÏÀö¤Ã¤Æ¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£¿æÈÓ´ï¤ËÊÆ¤òÆþ¤ì¡¢1¹ç¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤Þ¤Ç¿å¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¤â¤ÁÇþ¤ÈÂÞ¤ÎÉ½¼¨¤É¤ª¤ê¤Î¿å¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¡¢ÉáÄÌ¤Ë¿æ¤¯¡£1 ¿ÍÊ¬150g¡£
¹á¤ê¤äÁÇºà¤ÎÌ£¤Ë¾¯¤·µ¤¤òÇÛ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¸¥Î©¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¸º±ö½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©