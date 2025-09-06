「モヤさまハワイ2025」配信決定 番組史上最大規模・3日間丸々“ブラブラしまくり”
【モデルプレス＝2025/09/06】DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」では、「モヤモヤさまぁ〜ず2」のハワイ編となるDMM TVオリジナルバラエティ「モヤモヤさまぁ〜ず2 やっぱりTHEリゾートハワイ2025」を9月6日より独占配信することが決定。キービジュアルを解禁と共に、さまぁ〜ずの大竹一樹＆三村マサカズ、齋藤陽アナウンサー、狩野恵里アナウンサーからのコメントが到着した。
【写真】「モヤさま」5代目アシスタントは2025年入社の新人
◆「モヤモヤさまぁ〜ず2」ハワイ編、配信決定
さまぁ〜ずの2人がなにもない街（モヤモヤする街）や大都会の裏道をあえてブラブラする「モヤモヤさまぁ〜ず2」で根強い人気を誇る、伝統のハワイロケが13回目を迎え、2024年に続き2025年もDMM TVに登場。ハワイではお馴染みの人から知られざる新モヤモヤSPOTまで、「モヤさま」ならではのハワイ・オアフ島のウラの魅力を9月6日より全6話にわたって届ける。
齋藤アナを新アシスタントとして迎えた新体制で挑むハワイロケは、2代目・狩野アナも参戦し、初の4人で3日間丸々ブラブラしまくる地獄の撮れ高合宿。同じ場所に2回行くテレビ界初の“ドイヒー”な試み、同じ場所で2回目の卒業ダッシュなど、2025年のモヤさまinハワイはとにかく「初めて」だらけ。そして初の海外ロケとなる5代目・齋藤アナはハワイで覚醒？
◆YouTubeで第1話の無料公開も
1日目はお馴染みのワイキキからスタート。最近話題のストリート即興似顔絵や、ハワイならではの心踊るトロピカルスイーツを堪能。もちろんハワイといえばの出雲大社や13年ぶりのALOHA TOFUにも足を運ぶ。
2日目は齋藤アナの足が光るビーチフラッグや、幻の神様「大ティキさん」が降臨。後半では超エネルギッシュなスペシャルゲストも登場。3日目はモヤさまゆかりの地、ノースショアへ。モヤさまの歴史を感じるマツモトシェイブアイスや石鹸家族にも再会する。
さらに、配信開始に合わせて、第1話「DAY1 ALOHA！人生初ワイハの齋藤陽だYO 前半」をYouTubeにて無料公開。似顔絵職人のデフォルメ技に驚愕する大竹、13年ぶりに訪れた豆腐屋でご主人の発言にツッこむ三村など、おなじみの展開に加え、初めてのハワイ＆海外ロケにテンション爆上がりの齋藤アナも見どころとなる。（modelpress編集部）
◆大竹一樹（さまぁ〜ず）コメント全文
朝から晩までビッチリロケをしたので内容は濃いと思います。知っているハワイもあり、見たことないハワイもある。天気が良かったからどこを見ても映像が綺麗だと思います。特にカイルアのビーチで繰り広げられたビーチフラッグはなかなか名勝負でした！齋藤陽も初めてのハワイで解放していたと思います！東京でやっているロケとはまた違う顔がありました。
◆三村マサカズ（さまぁ〜ず）コメント全文
今回のハワイロケはハワイ合宿でしたね。過去最高に撮ったんじゃないかな？そんな中で1番印象的だったのはDAY2の「緑・オレンジ・緑・オレンジ」。ハワイはお約束のところも行くんですけど、５代目の齋藤アナを初めて連れていきます。皆さんのリアクション含め後半に行くに従ってほんわか・あったかい気持ちになっていくのが非常に良かったんじゃないでしょうか。是非見てください！
◆齋藤陽（テレビ東京アナウンサー）コメント全文
就任してから4回目のロケでハワイという大変貴重な機会をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。初めてのハワイでは様々なことに挑戦させていただきました。ディレクターさんとのビーチフラッグ対決で全力疾走！何度かチャレンジした結果、翌日は見事に筋肉痛になっていました（笑）。そして、なぜか罰ゲームでジップラインにも挑戦し、想像以上のスリルに心拍数が160台を記録するパニック状態でしたが、大自然の中を滑空する爽快感は格別でした。朝食から夕食までモヤさまメンバーの皆さんと一緒にいさせていただき、カメラが回っていないときも番組同様、笑いが絶えませんでした。多くの方々の温かさに触れることができた一生忘れられないロケとなりました！
◆狩野恵里（テレビ東京アナウンサー）コメント全文
人生で1番泣いたあの日から9年。まさかこのメンバーでまたハワイを歩けるとは！今回、5代目・陽ちゃんが全力で走り、飛び、そして初サイコロの洗礼を受けました。その姿を見て今後もモヤさまは安泰だと確信しました。こんなにすんなり溶け込めるなんて…本当に羨まし過ぎます（笑）。2＆5代目の16歳差の全力競走も良い思い出です。泣かないと決めていましたが、ノースショアの皆さんとの再会で私の涙腺はまた緩みました（ほんの少しだけ）。時代や世代は変わっても、変わらないものがそこにはある。それが、モヤさま。関わってくださった全ての方々にthankyou。
