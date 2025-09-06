人気配信者・コレコレ、SNS活動自粛へ「警察から連絡が来ました」アインシュタイン稲田への謝罪もつづる
【モデルプレス＝2025/09/06】YouTuberのコレコレが9月5日、公式X（旧Twitter）を更新。SNS活動を自粛することを発表した。
【写真】コレコレ、アインシュタイン稲田の告発投稿
2024年7月に自身のチャンネルにて、女性ファンがお笑いコンビ・アインシュタインの稲田直樹からダイレクトメッセージにてプライベートな情報や性的な画像を要求されたことを告発する内容を取り上げていたコレコレ。稲田は当時強く否定していたものの、女性側の告発が続き、疑惑が拡散され続ける状態となっていた。
9月5日、稲田のInstagramを乗っ取っていたという犯人が逮捕されたことが明らかに。これらを受け、コレコレは「稲田さんのアカウントから卑猥な連絡がきた女性が、コレコレに相談した事で乗っ取られていた事が判明しました」とし、「当時、乗っとり犯か本人か分からないと言いつつ内心は『本人だろ』と僕も粗品もめちゃくちゃ疑っていました。謹んでお詫び申し上げます」と謝罪した。
そして、次の投稿では「警察から連絡が来ました。解決するまでしばらくSNS活動を自粛します」と報告。「アインシュタイン稲田さん、ワタナベマホト、ぺけたん…」と自身がこれまでに取り上げた人々の名前を羅列し、「告発をしてしまい誠に申し訳ありません。最後に改めてポストしますが今後はXを鍵垢にし活動停止します」と再び謝罪し、Xを鍵垢にして活動を停止することを伝えた。
コレコレは8月12日生まれ、広島県出身。2009年7月、ニコニコ動画で生放送を開始し、雑談からゲーム実況、凸待ちなどジャンルを問わず、ツイキャスやYouTubeLiveを拠点に多様なスタイルで放送を展開している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】コレコレ、アインシュタイン稲田の告発投稿
◆コレコレ、活動自粛へ
2024年7月に自身のチャンネルにて、女性ファンがお笑いコンビ・アインシュタインの稲田直樹からダイレクトメッセージにてプライベートな情報や性的な画像を要求されたことを告発する内容を取り上げていたコレコレ。稲田は当時強く否定していたものの、女性側の告発が続き、疑惑が拡散され続ける状態となっていた。
そして、次の投稿では「警察から連絡が来ました。解決するまでしばらくSNS活動を自粛します」と報告。「アインシュタイン稲田さん、ワタナベマホト、ぺけたん…」と自身がこれまでに取り上げた人々の名前を羅列し、「告発をしてしまい誠に申し訳ありません。最後に改めてポストしますが今後はXを鍵垢にし活動停止します」と再び謝罪し、Xを鍵垢にして活動を停止することを伝えた。
コレコレは8月12日生まれ、広島県出身。2009年7月、ニコニコ動画で生放送を開始し、雑談からゲーム実況、凸待ちなどジャンルを問わず、ツイキャスやYouTubeLiveを拠点に多様なスタイルで放送を展開している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】