¡Ö¿Í¤Ï²¿¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Øµ²±¡Ù¤ò¾Ã¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¹¾¸¶·¼Ç·¤Î²óÅú¤Ï¡©
¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥¹¥È¤Î¹¾¸¶·¼Ç·¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±üÇ÷¶¨»Ò¤È¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê¡×¡£ https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%B1%9F%E5%8E%9F%E5%95%93%E4%B9%8B%20%E3%81%8A%E3%81%A8%E8%AA%9E%E3%82%8A
8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÁêÃÌ¤Ë¹¾¸¶¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
¿Í¤Ï¤ß¤Ê¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ïº²¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ë¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿ÀÍÍ¤Î¥ª¡¼¥é¤Ë¶áÉÕ¤³¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¿ÀÍÍ¤ÎÂ¸ºß¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡© ²¿¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ²±¤ò¾Ã¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¿ÀÍÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´¤ÎåºÎï¤Ê¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤·¡¢¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤âÀµ¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿®¶Ä¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ÀÍÍ¤ÎÂ¸ºß¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¿ÀÍÍ¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ã¹¾¸¶¤«¤é¤Î²óÅú¡ä
¡Ö¿Í¤Ï¿ÀÍÍ¤Î¥ª¡¼¥é¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡×¤È²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ¤Ê¤É¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤Î¹Í¤¨¤À¤È¡¢¿Í¤Ï¤â¤Ã¤È¿ò¹â¤Ê¿À¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¡£¿ÀÍÍ¤È¤ÏÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤Ê¤É¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿À¤È¤¤¤¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â¿ÀÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¿¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Ïµ²±¤ò¾Ã¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤ï¤¶¤Èµ²±¤Ï¾Ã¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢·Ð¸³¤È´¶Æ°¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¤¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´¶Æ°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö´¶¤¸Æ°¤¯¤³¤È¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´î¡¦ÅÜ¡¦°¥¡¦³Ú¡£¤½¤ì¤òÆÀ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤ï¤¶¤È¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¿ÀÍÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´¤ÎåºÎï¤Ê¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤·¡¢¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤âÀµ¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¡£¤³¤ì¤â¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¿ÀÍÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤âÀµ¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¿À¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤´Íø±×¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÀ¤¤ÎÂ¸ºß¤ä¿ÀÍÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´¤¬åºÎï¤Ê¿Í¤Ï¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢À¤¤Î¤¿¤á¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¼«Ê¬¤¬µÓ¤ò²ø²æ¤·¤¿¤é¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëµÓ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¼êÅÁ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤È´¶Æ°¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ËÍ¥¤·¤¤¿Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í¥¤·¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Í¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¡£½ý¤ò½ý¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢Ìþ¤·¤Æ¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃÎ¤ë¿Í¤³¤½¤¬Í¥¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤è¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÀÎ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤â¤Î¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢°ìÈÖ¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤â¤È¤Ï¡¢·Ð¸³¤È´¶Æ°¤Ç¤¹¡£·Ð¸³¤È´¶Æ°¤ò¶²¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¬¤»¤Î¤â¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¹¾¸¶·¼Ç·¡¡º£Ìë¤Î³Ê¸À
¡Ö¿Í¤Ï·Ð¸³¤È´¶Æ°¤òÃÎ¤ê¡¢¤è¤ê¡È°¦¤Î¿Í¡É¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7384
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Dr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§TOKYO FM¡¿FM Âçºå Ëè½µÆüÍË 22:00¡Á22:25¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à»³±¢ Ëè½µÅÚÍË 12:30¡Á12:55
½Ð±é¼Ô¡§¹¾¸¶·¼Ç·¡¢±üÇ÷¶¨»Ò
8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÁêÃÌ¤Ë¹¾¸¶¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸¶·¼Ç·
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
¿Í¤Ï¤ß¤Ê¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ïº²¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ë¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿ÀÍÍ¤Î¥ª¡¼¥é¤Ë¶áÉÕ¤³¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¿ÀÍÍ¤ÎÂ¸ºß¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡© ²¿¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ²±¤ò¾Ã¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¿ÀÍÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´¤ÎåºÎï¤Ê¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤·¡¢¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤âÀµ¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿®¶Ä¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ÀÍÍ¤ÎÂ¸ºß¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¿ÀÍÍ¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ã¹¾¸¶¤«¤é¤Î²óÅú¡ä
¡Ö¿Í¤Ï¿ÀÍÍ¤Î¥ª¡¼¥é¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡×¤È²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ¤Ê¤É¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤Î¹Í¤¨¤À¤È¡¢¿Í¤Ï¤â¤Ã¤È¿ò¹â¤Ê¿À¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¡£¿ÀÍÍ¤È¤ÏÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤Ê¤É¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿À¤È¤¤¤¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â¿ÀÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¿¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Ïµ²±¤ò¾Ã¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤ï¤¶¤Èµ²±¤Ï¾Ã¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢·Ð¸³¤È´¶Æ°¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¤¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´¶Æ°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö´¶¤¸Æ°¤¯¤³¤È¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´î¡¦ÅÜ¡¦°¥¡¦³Ú¡£¤½¤ì¤òÆÀ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤ï¤¶¤È¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¿ÀÍÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´¤ÎåºÎï¤Ê¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤·¡¢¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤âÀµ¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¡£¤³¤ì¤â¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¿ÀÍÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤âÀµ¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¿À¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤´Íø±×¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÀ¤¤ÎÂ¸ºß¤ä¿ÀÍÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´¤¬åºÎï¤Ê¿Í¤Ï¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢À¤¤Î¤¿¤á¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¼«Ê¬¤¬µÓ¤ò²ø²æ¤·¤¿¤é¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëµÓ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¼êÅÁ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤È´¶Æ°¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ËÍ¥¤·¤¤¿Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í¥¤·¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Í¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¡£½ý¤ò½ý¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢Ìþ¤·¤Æ¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃÎ¤ë¿Í¤³¤½¤¬Í¥¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤è¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÀÎ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤â¤Î¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢°ìÈÖ¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤â¤È¤Ï¡¢·Ð¸³¤È´¶Æ°¤Ç¤¹¡£·Ð¸³¤È´¶Æ°¤ò¶²¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¬¤»¤Î¤â¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¾¸¶·¼Ç·¡¢±üÇ÷¶¨»Ò
¡ü¹¾¸¶·¼Ç·¡¡º£Ìë¤Î³Ê¸À
¡Ö¿Í¤Ï·Ð¸³¤È´¶Æ°¤òÃÎ¤ê¡¢¤è¤ê¡È°¦¤Î¿Í¡É¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7384
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Dr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§TOKYO FM¡¿FM Âçºå Ëè½µÆüÍË 22:00¡Á22:25¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à»³±¢ Ëè½µÅÚÍË 12:30¡Á12:55
½Ð±é¼Ô¡§¹¾¸¶·¼Ç·¡¢±üÇ÷¶¨»Ò
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§http://www.tfm.co.jp/oto/