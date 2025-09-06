

アイナ・ジ・エンドが、9月5日に東京・新宿の東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場で、ゲリラフリーライブ「新宿で暴れちゃうじゃんよ at 新宿歌舞伎町タワー前シネシティ広場」を開催した。

【動画】アイナ・ジ・エンド - 新宿で暴れちゃうじゃんよ at 新宿東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場 [After Movie]

昼間は大雨警報が発令されるほどの荒天に見舞われていたが、開演直前には雲間から夕日が差し込み、まるで天候すら味方につけたかのようなドラマティックな幕開けとなった。

サプライズ開催にもかかわらず会場には多くの観客が集結。アイナ・ジ・エンドが登場すると同時に会場から歓声が上がり、大ヒット中の新曲「革命道中 - On The Way」を披露。ライブが始まると同時に熱気は一気に最高潮へ。圧倒的な歌声と感情をむき出しにしたパフォーマンスで観客を魅了し、約3,000人を熱狂の渦へと巻き込んだ。

その後も、アニメタイアップ楽曲を中心に、『劇場版モノノ怪 唐傘』の主題歌「Love Sick」やTVアニメ『薬屋のひとりごと』エンディングテーマ「アイコトバ」を披露し、ライブは終盤へ。

ライブの定番曲「サボテンガール」披露後、終演かと思われたその瞬間、突如ダンダダンのキャラクターであるセルポ星人3体とターボババアがサプライズで登場。ラストに再びキャラクター達と「革命道中」を披露し、会場はこの日最大の盛り上がりとともに幕を閉じた。

この模様を収めたアフタームービーも公開。ゲリラライブ決行までの舞台裏に密着した映像から、シネシティ広場を揺るがした約40分間の熱狂が凝縮された映像となっている。

さらに、アイナ・ジ・エンドから、重大発表と題して12月20日東京ガーデンシアターにてワンマンライブ"nukariari"を開催することも決定。