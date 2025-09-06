歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。今年の二科展に出品した自身の絵画作品を公開しました。

【写真を見る】【 工藤静香 】二科展出品の絵画を公開 「こつこつ コンサートの合間に描き上げた」創作への思いを綴る





青の色調が広がる中に、目を閉じた女性が浮かび上がるこの作品について、工藤さんは「心に波立ちが生じ、安らぎが遠のく時でも 静かに落ち着きを取り戻し、信念を胸に一歩一歩進む姿。」「その中で日々必要な集中力、内に秘めて積み重ねてゆく力。」を描いたと紹介。そして、「この絵は、そんな強さと静けさをイメージして、こつこつ コンサートの合間に描き上げたものです」と制作の背景を明かしています。









この作品を「心根」と名付けた理由について工藤さんは、「私がステージに出る寸前に目を閉じながら、一曲でも、ワンフレーズでも、来てくださった皆様の心の奥に寄り添い響きますように、穏やかに心に届きますようにと、願うフレーズからとりました。」と投稿しています。









そして工藤さんは、「我が魂よ音となりて、人々の心根に響き給」と、投稿。「今年のクリスマスディナーショーには、こちらの心根と、心の華を展示します。」と、綴っています。









この投稿にファンからは「あ〜間近で観たい」・「穏やかな優しい女性らしさを感じます」・「素敵な言葉 毎年素敵です」・「絵の女性がしーちゃんにしか見えなくて 光り輝いてる」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】