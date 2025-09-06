子どもに障がいが見つかったとき、真っ先に奥さんの責任だと責める旦那さんもいるようです……。今回は、そんな旦那さんのその後のエピソードをご紹介します。

30代の嫁なんかもらうから…

「息子にはある障がいがあります。生まれてからわかったのですが、夫は『お前のせいだ！』と私を責めました……。義家族も『30代の嫁なんかもらうから』『もっと若い嫁だったら健康な子どもが生まれたのに』『うちの家系はみんな健康だし賢い！』と、私や私の家系に原因があるかのような言い方をしてきて。夫は育児もまともにせず、我慢の限界となった私は、息子を連れて離婚しました。

その後、知人から聞きましたが、元夫は20代の女性と再婚したそうです。子どもも生まれたようだけど、その子どもには息子と同じ障がいがあるのだとか。

私に原因があるような言い方をしてきたけど、元夫の遺伝だったんじゃないの？ また奥さんのせいにして責めていたら最低すぎるな……。

息子の成長はゆっくりだけど、それでも成長してくれていることに幸せを感じています。元夫のような人間には、この幸せはわからないだろうけど」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 子どもに障がいがあるとわかったら、まずは「子どものためにどう育てていくべきか」を考えるのではないでしょうか。それすらせずに、奥さんが悪いと責めるなんて、人としてどうかと思います……。こんな旦那さんとは別れたほうが、子どものためですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。