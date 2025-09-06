長崎ヴェルカの新ユニフォーム発表…ホームは“長崎県のシルエット”、アウェイは“一枚岩”を表現

9月5日、株式会社ニューバランスジャパンは2024年よりサプライヤーとなった長崎ヴェルカの、2025－26シーズンのユニフォームデザインを発表した。

ホームユニフォームには、クラブのアイデンティティである長崎県のシルエットを大胆にデザイン。県内全域のファンと共に“Aggressive”な姿勢で新シーズンへ挑むという、クラブの誇りと決意が表現されている。

一方のアウェイユニフォームは、長崎本土と島々を象徴する6つのラインが交わり、大きな一本のラインとなるデザインを採用。クラブ理念に掲げる“Together”を一枚岩として表現し、チームとファンが一丸となって戦うという強い想いが込められた。

機能面では、吸湿速乾性に優れた「NB DRY」素材を使用しており、シーズンを通して選手たちの身体をドライで快適に保ち、高いパフォーマンスをサポートする。

新ユニフォームは、オーセンティックとレプリカ、さらにそれぞれジュニアサイズ（130、150）もラインナップ。レプリカユニフォームの価格は、大人用、ジュニア用共に14,520円（税込）となっている。

販売は、ニューバランス長崎スタジアムシティで9月6日から開始されるほか、ニューバランス公式オンラインストアでは9月末からの販売を予定（※レプリカのみ）。長崎ヴェルカの公式オンラインストアでも販売される。

さらに、サプライヤー2年目を記念したアイテムとして、選手が着用するものと同じデザインのシューティングシャツとソックスも登場。“状況変化に柔軟かつ迅速に対応し試合を支配する”という意味が込められた「風車」をモチーフにしたデザインで、こちらは10月の発売が予定されている。

【画像】長崎ヴェルカ新ユニフォーム H&A画像





