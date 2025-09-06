ドイツがトップ、トルコやポーランドが上昇／ユーロバスケット2025パワーランキング最新版
9月5日。「FIBAユーロバスケット2025」大会公式サイトにて、出場国パワーランキングのベスト16版が公開された。8月25日の開幕前に発表されたパワーランキング第4弾から約2週間、グループフェーズを終えて順位に変動があった。
今回トップに立ったのは、5戦無敗でグループフェーズを終え、大会1位の平均105.8得点を誇るドイツ代表。2位には同じく5戦全勝と好調のトルコ代表がランクイン。
続いて前回首位のセルビア代表が3位、ギリシャ代表が4位、フランス代表が5位でトップ5を形成。トップ10ではトルコが4ランク、9位に入ったポーランド代表が6ランクも順位を上げている。
ユーロバスケットのパワーランキング最新版は下記のとおり。また、グループフェーズ敗退が決まった8カ国は、オフィシャルバスケットボールルールによって17位から24位まで順位が発表されている。準々決勝進出をかけた一発勝負の決勝トーナメントは、日本時間9月6日の18時からスタートする。
※カッコ内の数字は前回からの変動
◆■FIBAユーロバスケット2025 パワーランキング＜ベスト16版＞
１位 ドイツ代表（＋1／5勝0敗／グループB1位）
２位 トルコ代表（＋4／5勝0敗／グループA1位）
３位 セルビア代表（－2／4勝1敗／グループA2位）
４位 ギリシャ代表（±0／4勝1敗／グループC1位）
５位 フランス代表（－2／4勝1敗／グループD1位）
６位 イタリア代表（＋2／4勝1敗／グループC2位）
７位 リトアニア代表（－2／4勝1敗／グループB2位）
８位 ラトビア代表（－1／3勝2敗／グループA3位）
９位 ポーランド代表（＋6／3勝2敗／グループD2位）
10位 スロベニア代表（＋1／3勝2敗／グループD3位）
11位 フィンランド代表（－2／3勝2敗／グループB3位）
12位 イスラエル代表（±0／3勝2敗／グループD4位）
13位 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表（＋4／3勝2敗／グループC3位）
14位 ジョージア代表（＋4／2勝3敗／グループC4位）
15位 ポルトガル代表（＋1／2勝3敗／グループA4位）
16位 スウェーデン代表（＋4／1勝4敗／グループB4位）
◆■FIBAユーロバスケット2025グループフェーズ敗退国の最終順位
17位 スペイン代表（2勝3敗／得失点差＋43／グループC）
18位 ベルギー代表（2勝3敗／得失点差－40／グループD）
19位 エストニア代表（1勝4敗／得失点差－45／グループA）
20位 モンテネグロ代表（1勝4敗／得失点差－77／グループB）
21位 イギリス代表（1勝4敗／得失点差－130／グループB）
22位 アイスランド代表（0勝5敗／得失点差－76／グループD）
23位 チェコ代表（0勝5敗／得失点差－96／グループA）
24位 キプロス共和国代表（0勝5敗／得失点差－165／グループC）
【動画】グループフェーズでドイツ代表が決めた好プレー集！