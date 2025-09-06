粒ぞろいの夏クールにあって、次の放送を心待ちにしたドラマが『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）と『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）だった。奇しくも両ドラマが下敷きにしたのは宮沢賢治がものした『銀河鉄道の夜』である。

参考：阿部サダヲが感じた『しあわせな結婚』松たか子の魔力 「ミスリードされていると思います」

『僕達はまだその星の校則を知らない』で磯村勇斗演じる主人公の名は同音異字の健治だし、健治が繰り返し口にする「ほんとうのさいわい」は『銀河鉄道の夜』の孤独な少年、ジョバンニの有名な台詞だ。

銀河鉄道に乗り込んだジョバンニは、行く先々で出会うさまざまな人々を通して生きる意味を知る。健治が旅するのは、学校という星だ。

社会生活にまるで馴染めなかった健治だったが、勉強だけはできた。「惑星の軌道みたいに秩序があって美しかった」法の世界に魅了され、大検を経て、晴れて弁護士の職を得る。胸をなでおろしたのもつかの間、「嘘をつく、忖度をするといった社会人に必要なヌタヌタなスキルがまったくな」かった健治は退職を余儀なくされる。

スクールロイヤーとして濱ソラリス高校に派遣された健治は個人情報の漏えいや教育虐待、青少年保護育成条例違反――新旧織り交ぜた問題に向き合うが、時に状況を複雑にさえする。それは法を絶対の根拠として物事を考えるからだ。健治は困難にぶつかり、当事者である生徒の声に耳を傾けることで、ほんとうのさいわいを見つける。

さいわいは健治にも微笑んだ。健治にとってのさいわいは、自己犠牲の精神だった。生徒から感謝の言葉をもらった健治は呆然として、屋上へ走る。そして公転する地球のようにぐるぐる回り、言う。

「あぁ～、どうやらぼくはうれしいようです。はぁ、人に喜ばれるということは、こんなにもうれしいことなんですね。いま、少しだけ自分が宇宙の一部になってる気がします。あ～、きれいですね。風が透き通って美味しそうだ」

満ち足りた表情を浮かべる健治はジョバンニそのものだ。ジョバンニは銀河鉄道に乗り合わせた女の子に聞かされたサソリの話に感じ入り、人のために尽くそうと誓う。さんざん虫を食い殺してきたサソリだったが、いざイタチに狙われると必死に逃げた挙句、井戸に落ちて溺れ死ぬ。サソリは絶命する間際にこう呟く。

「どうして私は私の体を黙ってイタチにくれてやらなかったろう（中略）そしたらイタチも一日生き延びたろうに――」

賢治の作品世界を覆っているのはみずからの恵まれた出自が生んだ贖罪の意識であり、そうして達した境地が自己犠牲である。

ポピュリズムがはびこり、分断と排除の気配が色濃く漂う世の中で、いま再び賢治がクローズアップされたのは必然だったのかもしれない。

『しあわせな結婚』のヒロインの名は、ネルラ。『銀河鉄道の夜』でジョバンニと行動をともにするカンパネルラから採っている。『しあわせな結婚』は“マリッジ・サスペンス”を謳うドラマだ。得体の知れない建てつけと童話の世界観は親和性が高い。

松たか子演じるネルラは独身貴族の弁護士・幸太郎（阿部サダヲ）をいとも簡単に籠絡し、愛の巣では食べかすを気にせずクロワッサンにかぶりつき、股関節を痛めて足をふらつかせながら歩く――ミステリアスな人物造形も童話の登場人物と思えば腑に落ちる。

物語の軸となる、ネルラの婚約者が謎の死を遂げた15年前の事件。再捜査が始まったその事件で出頭してきたのは叔父の考（岡部たかし）だが、じつは弟のレオ（板垣李光人）による犯行だった。考はレオを守ろうとしたのだ。良かれと思って真相を突き止めた幸太郎はしかし、「あなたと出会って、すべてが壊れた」と大粒の涙をこぼすネルラに別れを切り出される。

事態は収束したかに見えたが、次週の予告によればネルラは失踪し、こんな置き手紙を残す。「事件の始まりは、もうひとつの秘密がありました」。ネルラの過去は、いまだ完全には白へ裏返っていなかった――というのがクライマックスの筋書きだ。

カンパネルラと同じ運命をたどるなら、ネルラを待っているのは死、となる。カンパネルラは友達を助けようとして川に消える。ネルラもまた、誰かのために我が身をなげうつのか。そして、『しあわせな結婚』というタイトルはどのように回収されるのか――。

2026年は賢治生誕130周年に当たる。記念すべき年を控える今夏にふさわしい、いずれ劣らぬドラマだった。煌めく星空を見上げつつ、健治とネルラに“ほんとうのさいわい”が訪れることを願いたい。最終回は、もう間もなく。

（文＝竹川ブラン）