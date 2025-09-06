¥á¥¥·¥³Àï²ñ¾ì¤Ï¡ÈÌîµå·óÍÑ¡É¡Ä¿¹ÊÝJ¤¬Á°ÆüÎý½¬¤Ç¥Ô¥Ã¥Á³ÎÇ§¡¢»°ãø·°¤Îµ¯ÍÑ¤¢¤ë¤«
¡¡¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬Ãæ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö5Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥á¥¥·¥³Àï¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤ò»î¹ç²ñ¾ì¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬15Ê¬´Ö¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¹çÎ®Åö½é¤ÏÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿MF»°ãø·°(¥Ö¥é¥¤¥È¥ó)¤Ï¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤òÃå¤±¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¿µ½Å¤ÊÄ´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡»°ãø¤Ï8·î31Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Á°Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¸å¡¢Íâ1Æü¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Î2Æü´Ö¤òÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¡£±¦Â¤ËÊ£¿ô¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò´¬¤¤¤Æ¹çÎ®¤·¤¿3ÆüÌÜ¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µï»Ä¤êÎý½¬¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥á¥¥·¥³Àï¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¢¥¸¥¢°Ê³°¤ÎÁê¼ê¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÌÀÆü¤Î»î¹ç¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸½¾õ¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Çº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤¿»°ãø¤¬µ¯ÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÁ°¸þ¤¤Ê¥Æ¥¹¥È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï½é¤á¤Æ»î¹ç²ñ¾ì¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤â³ÎÇ§¤·¤¿¡£Æ±²ñ¾ì¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿MLB¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Ìîµå·óÍÑ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ÏåºÎï¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ä¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÆÈÆÃ¤Î·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³Àï¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö6Æü¸á¸å7»þ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¸áÁ°11»þ¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤¹¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
