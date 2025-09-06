こんにちは、杉山すぴ豊です。ここ最近のアメコミヒーロー映画まわりのニュースや気になった噂をセレクト、解説付きでお届けします！

参考：『スーパーマン』ジェームズ・ガン＆デヴィッド・コレンスウェット語るDCユニバースの今後

今回は、ジェームズ・ガン監督が突然公開日を発表し、ファンを狂喜させた『スーパーマン』の続編の話。本作を中心にこれからのDC映画の動きを探ります。

日本時間の9月4日、ジェームズ・ガン監督が自身のSNS（X）で、映画『スーパーマン』の続編『Man of Tomorrow（原題）』が2027年7月9日北米公開と発表しました。これにより、今後のDC映画の北米公開スケジュールは以下のようになります。

2026年6月26日『Supergirl（原題）』（以下、『スーパーガール』／監督：クレイグ・ギレスピー）2026年9月11日『Clayface（原題）』（以下、『クレイフェイス』／監督：ジェームズ・ワトキンス）2027年7月9日『Man of Tomorrow（原題）』（以下、『マン・オブ・トゥモロー』／監督：ジェームズ・ガン）2027年10月1日『The Batman Part II（原題）』（以下、『ザ・バットマン2』監督マット・リーヴス）

つまり、この先4本のDC映画が公開されるのです。しかも2027年は同じ年にスーパーマンとバットマンの映画（しかもそれぞれが続編）が公開されるという画期的な年になります。ただし、この『ザ・バットマン2』は他の3本とは“違う世界観”の映画となります。

『バットマン』以外の3本は、ジェームズ・ガン監督（とプロデューサーのピーター・サフラン）が指揮を執るDC映画世界＝DCユニバース（DCU）に属する作品です。このDCUには、すでに配信されているアニメシリーズ『クリチャー・コマンドーズ』やドラマ『ピースメイカー』シーズン2も含まれます。

一方、マット・リーヴス監督×ロバート・パティンソン主演の『ザ・バットマン』シリーズ第2弾『ザ・バットマン2』は、DCUとは違う独自の世界観で展開されるDC映画です。DCは今後もこういう形でDCUの束縛を受けずにDC映画を作れる可能性を残したいとしており、“DCエルスワールズ”という別ラインも用意しました。つまり『ザ・バットマン』シリーズは“DCエルスワールズ”扱い。ここでちょっとややこしいのは、このシリーズは“バットバース”と呼ばれることもあります。なので『ザ・バットマン』に出ていたコリン・ファレル演じるキャラのスピンオフドラマシリーズ『THE PENGUIN ーザ・ペンギンー』は“バットバース”に紐づいたお話ということになります。

『ザ・バットマン2』については製作が始まったそうですが、メインヴィランが誰かとかそういう情報がまだ入ってきていないので、続報を楽しみに待ちつつ、今回はDCUの『スーパーガール』『クレイフェイス』『マン・オブ・トゥモロー』について考察していきましょう。

■『スーパーガール』：宇宙を舞台にした青春成長物？

『スーパーガール』はスーパーマンの従姉妹であるカーラが主人公です。スーパーガールは『スーパーマン』の最後に登場し、クリプトが実は彼女の愛玩犬だったことがわかります。スーパーマンに言わせると宇宙でパーティ三昧してきた遊び好きの子であることがわかります。おそらく映画『スーパーガール』は、彼女が地球で活躍するというよりは彼女の宇宙での旅を描いた作品になりそうです。というのは、もともと映画『スーパーガール』は、『Supergirl: Woman of Tomorrow』というタイトルで映画化されると報じられていました。同名のコミックは、彼女はクリプトとルーシー・メアリー・ノールというエイリアンの少女と銀河を旅する話なのです。その旅の中で彼女は自分が何者であるかを見つけていきます。おそらく映画もこういうジャーニーに焦点を当てていくのでしょう。

そして本作で注目したいのは、あのジェイソン・モモアが“ロボ”というDCの中でも人気の、ワイルドかつバイオレントな宇宙の賞金稼ぎを演じることです。アクアマンを卒業したモモアですが、ある意味アクアマン以上にイメージがぴったりなロボ役。

もちろん『スーパーマン』で多くのファンをつかんだクリプトも大活躍しそうです。スーパーガールことカーラ役を演じるのはミリー・オールコック。『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』でレイニラ・ターガリエン王女の少女時代を演じていました。

余談ですが、2024年に東京コミコン関連イベントで、マーベル・シネマティック・ユニバースのバッキーことセバスチャン・スタンが来日したとき、彼が一番楽しみにしている映画はこの『スーパーガール』だと言っていました。というのも、この映画の監督を務めるクレイグ・ギレスピーは、マーゴット・ロビー出演の『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』を手がけており、セバスチャン・スタンはこの映画に出ています。彼はクレイグ・ギレスピーを高く評価しており、だから彼の作る『スーパーガール』は期待できるというわけです。

『スーパーマン』のコピーは「LOOK UP！（見上げよう！）」でしたが『スーパーガール』は「LOOK OUT」。意味的には「外を見ろ！」と「気をつけろ！」という意味があります。外＝「宇宙を見ろ」、そして「過激なスーパーガールに気をつけろ！」みたいなことでしょうか。

■『クレイフェイス』：『ザ・フライ』『物体X』級のボディホラー？

続く『クレイフェイス』ですが、実はこの作品はホラーのようです。まずタイトルの意味は“粘土顔”という意味ですが、このクレイフェイスなるキャラは、コミックでは肉体が泥のようになり自由に変身できるという怪人で、バットマンのヴィランの一人。しかしこの作品はバットマンものではなく、このヴィランを主役にした『ザ・フライ』タイプのモンスター映画になるようです。監督のジェームズ・ワトキンスは『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』などを手がけ、脚本のマイク・フラナガンは『ドクター・スリープ』や次の『エクソシスト』映画の監督です。ホラー畑の布陣ですね。

映画『スーパーマン』の冒頭で、「Gods and Monsters（神々と怪物たち）の時代が始まった」と表示されます。「Gods」はヒーローたちのことでしょうが、「Monsters」は異形・異能の者たち。まさにその「Monster」を描いた作品となるでしょう。この『クレイフェイス』、映画化はかなり前から発表されていたんですが、DCUなのか“DCエルスワールズ”枠なのか、はっきりしなかった時期があるのです。

また、「この映画でクレイフェイスを単独デビューさせ、それが『ザ・バットマン2』に出るのでは？」との噂もありました。結局はDCUの1本になったようです。映画は、元ホラー映画の人気スター、マット・ヘーゲンが顔に傷を負い、それを治すためある化学物質を使ったら肉体が変異し……という展開になる模様。クレイフェイスを名乗る（となる）人物はコミックでは複数登場しますが、90年代のバットマンのアニメシリーズに登場したマット・へーゲンの設定をベースにする模様。マット役には『ジェントルメン』『カンダハル 突破せよ』などに出演しているトム・リース・ハリーズが決定しています。

コミックではバットマンのヴィランだけに、ゴッサムの街が舞台。いまイギリスのリヴァプールで撮影中のようです。撮影現場にはゴッサム警察のパトカーが置かれていたそうですが、その警察のロゴが『ザ・バットマン』シリーズのゴッサム市警のロゴと違っていたことから、本作は“バットバース”ではないとわかったようです。気になるのは本作に、パティンソンとは違うDCU版のバットマンが出てくるか？ですよね。

■『マン・オブ・スティール』から『マン・オブ・トゥモロー』へ

そして『スーパーマン』の続編です。ジェームズ・ガンは『マン・オブ・トゥモロー』という言葉を使っています。これは「マン・オブ・スティール」（鋼鉄の男）と並ぶ、スーパーマンのあだ名の一つ。明日の希望へ導く人というような意味です。

ジェームズ・ガンが投稿したデザイン画がファンを沸かせたのは、ルーサーがパワードスーツ（コミックではウォー・スーツと呼ばれています）を着ていること、そしてルーサーとスーパーマンがバディのように並んでいることです。考えられるのは、ものすごい強敵が現れ、スーパーマンとルーサー、たぶんスーパーガールがタッグを組んで挑むという展開ではないでしょうか？ コミックではウォー・スーツを着たルーサーがジャスティス・リーグ入りをするみたいな話もあり、ヒーローとしてのルーサーの活躍もあり？

登場するヴィランはコミックでスーパーマンを殺したドゥームズデイか、スーパーマンと同じ力を持つクリプトン人のゾッド将軍の可能性もありますが、彼らは過去のスーパーマン映画に出ているので、新味を出すという意味で、コミックで人気のブレイニアック（人工知能系エイリアン）かもしれません。

ほかのヒーローの登場も期待。『スーパーマン』でも印象的だったホークガール（背中に翼のある武闘派娘）を演じたイザベラ・ベルセドが本作に出演することを語ったらしく、少なくともホークガールは出る模様です。また、ガン監督つながりでピースメイカーも本格的に参戦か？ なおジェームズ・ガン監督はスーパーマンを起点としてDCユニバースを語っていく“スーパーマン・サーガ”というビジョンを持っているらしく、今回の『マン・オブ・トゥモロー』はスーパーマン・サーガの第2章というわけですね。

以上です。とにかくDCヒーロー映画が（少なくとも）これから4本続けて観られるなんて。それにしても2027年はすごい年になりそうです。ざっと挙げただけでも以下の作品が公開予定です。

2027年3月26日『ゴジラ×コング：スーパーノヴァ（原題）』2027年5月28日『スター・ウォーズ／スターファイター（原題）』2027年6月25日 『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』2027年7月9日『マン・オブ・トゥモロー』2027年10月1日『ザ・バットマン2』2027年12月17日『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ（原題）』

もうワクワクが止まりません！（文＝杉山すぴ豊）