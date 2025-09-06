フランスがムバッペ弾などで白星スタート! イタリアは5-0大勝、クロアチアは辛勝に:W杯欧州予選
北中米ワールドカップ欧州予選が5日に各地で開催され、グループDのフランス代表が白星スタートを飾った。
UEFAネーションズリーグ2024-25を3位で終えたフランスは、中立地のポーランドでウクライナ代表との初戦に臨んだ。前半10分にFWマイケル・オリーズ(バイエルン)のゴールで先制すると、後半37分にMFオーレリアン・チュアメニ(R・マドリー)のロングパスに走り込んだFWキリアン・ムバッペ(R・マドリー)がドリブルから右足で決め、追加点をマーク。そのままフランスが2-0で勝利を収めた。
また、グループI第5節では、予選3試合目のイタリア代表がホームでエストニア代表に5-0で大勝。同じく3戦目のクロアチア代表は、グループL第5節でフェロー諸島代表とのアウェー戦に臨み、苦しみながらも1-0で勝ち切った。
以下、試合結果&順位表
[グループB]
1.スイス(3)+4
2.スウェーデン(1)0
2.スロベニア(1)0
4.コソボ(0)-4
第1節
2025年9月5日(金)
スロベニア 2-2 スウェーデン
スイス 4-0 コソボ
[グループC]
1.ギリシャ(3)+4
2.デンマーク(1)0
2.スコットランド(1)0
4.ベラルーシ(0)-4
第1節
2025年9月5日(金)
ギリシャ 5-1 ベラルーシ
デンマーク 0-0 スコットランド
[グループD]
1.アイスランド(3)+5
2.フランス(3)+2
3.ウクライナ(0)-2
4.アゼルバイジャン(0)-5
第1節
2025年9月5日(金)
アイスランド 5-0 アゼルバイジャン
ウクライナ 0-2 フランス
[グループI]
1.ノルウェー(12)+11
2.イスラエル(9)+5
3.イタリア(6)+4
4.エストニア(3)-8
5.モルドバ(0)-12
第5節
2025年9月5日(金)
モルドバ 0-4 イスラエル
イタリア 5-0 エストニア
[グループL]
1.チェコ(12)+5
2.クロアチア(9)+12
3.モンテネグロ(6)-1
4.フェロー諸島(3)-2
5.ジブラルタル(0)-14
第5節
2025年9月5日(金)
フェロー諸島 0-1 クロアチア
モンテネグロ 0-2 チェコ
