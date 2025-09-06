　北中米ワールドカップ欧州予選が5日に各地で開催され、グループDのフランス代表が白星スタートを飾った。

　UEFAネーションズリーグ2024-25を3位で終えたフランスは、中立地のポーランドでウクライナ代表との初戦に臨んだ。前半10分にFWマイケル・オリーズ(バイエルン)のゴールで先制すると、後半37分にMFオーレリアン・チュアメニ(R・マドリー)のロングパスに走り込んだFWキリアン・ムバッペ(R・マドリー)がドリブルから右足で決め、追加点をマーク。そのままフランスが2-0で勝利を収めた。

　また、グループI第5節では、予選3試合目のイタリア代表がホームでエストニア代表に5-0で大勝。同じく3戦目のクロアチア代表は、グループL第5節でフェロー諸島代表とのアウェー戦に臨み、苦しみながらも1-0で勝ち切った。

以下、試合結果&順位表

[グループB]

1.スイス(3)+4

2.スウェーデン(1)0

2.スロベニア(1)0

4.コソボ(0)-4

第1節

2025年9月5日(金)

スロベニア 2-2 スウェーデン

スイス 4-0 コソボ

[グループC]

1.ギリシャ(3)+4

2.デンマーク(1)0

2.スコットランド(1)0

4.ベラルーシ(0)-4

第1節

2025年9月5日(金)

ギリシャ 5-1 ベラルーシ

デンマーク 0-0 スコットランド

[グループD]

1.アイスランド(3)+5

2.フランス(3)+2

3.ウクライナ(0)-2

4.アゼルバイジャン(0)-5

第1節

2025年9月5日(金)

アイスランド 5-0 アゼルバイジャン

ウクライナ 0-2 フランス

[グループI]

1.ノルウェー(12)+11

2.イスラエル(9)+5

3.イタリア(6)+4

4.エストニア(3)-8

5.モルドバ(0)-12

第5節

2025年9月5日(金)

モルドバ 0-4 イスラエル

イタリア 5-0 エストニア

[グループL]

1.チェコ(12)+5

2.クロアチア(9)+12

3.モンテネグロ(6)-1

4.フェロー諸島(3)-2

5.ジブラルタル(0)-14

第5節

2025年9月5日(金)

フェロー諸島 0-1 クロアチア

モンテネグロ 0-2 チェコ