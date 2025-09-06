9月13日(土)午前10時30分から11時25分

【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」

■イカの一大産地！佐賀県呼子の“神イカ漁師”降臨！







呼子港でイカを売り続けて50年（！）のベテランおばあちゃんに声をかけたところ、呼子で“イカ釣り名人“といえば、親子で代々イカ漁を営む「祐福丸」の福浦健二さんだという！

早速スタッフが出港に向け準備をする福浦さんへ取材交渉すると、突然のお願いにも関わらずまさかの取材OK！

そしてなんとイカ漁船にまで乗せて頂けることに！！

獲れたての新鮮なイカは、人間の手で触っただけで火傷してしまうというが、生きたまま水揚げし市場へ卸すためには並々ならぬ努力があった！

神のイカ漁に密着！

■スタジオにも獲れたての呼子のイカが登場！透明度が高くプリプリ！

ヒロミ＆孝太郎も至福の笑顔！





■日本が誇る手仕事！極上の線香花火を作る“神花火職人”降臨！







台東区・蔵前で玩具花火専門店を営む店主にとっての神様は、福岡県の花火職人・筒井良太さん。

線香花火で、高い商品は1万円超えという驚きの価格だが、神のつくる線香花火は手作業にこだわり、長く続く美しい火花は格別なんだという！

しかも日本で神しか作れないという藁（わら）を使った伝統的な線香花火は、米作りから取り組んでいるという徹底ぶり。

ほかにも神が作る数々の美しい手持ち花火に酔いしれること必至！

■そもそも線香花火は、西日本と東日本で形と遊び方にも違いが…。

