「ルイ・ヴィトン」出身の宇佐美麻緒とアーティストの木下友梨香が二人展を開催

「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」出身のデザイナー宇佐美麻緒が、アーティストの木下友梨香と二人展「MONDAY PIECE - ふくとえ2」を神宮前のGallery ANewFaceで開催する。開催期間は9月6日から14日まで。

木下友梨香は、1988年佐賀県生まれ。京都造形芸術大学、編入学後武蔵野美術大学で空間演出デザインを学び、現在は東京を拠点に活動。抽象表現主義に影響を受けながら、花農家で育った生い立ちを元に、幼少期に見た記憶の中の花や植物を抽象表現した作品を制作している。

宇佐美麻緒は京都府生まれ、ベルリン在住。セントラル・セント・マーチンズで応用美術を学び、首席で卒業。「ルイ・ヴィトン」でデザイナーを経験し、その後ファッションレーベル「サーロイン」を立ち上げた。現在はクリエイティブエージャンシー「Fubble」を共同主宰する傍ら、アーティストとして活動している。

同展は、2014年の「ふくとえ展」に続く11年ぶりの2人展。ファッションとアートという異なる領域で歩みを続けてきた両者の「世の中、もっと"うすら目"で見てもいいんじゃない？」という問いを展示で表現するという。ディレクションはTakushi Hosokawa、ヴィジュアルデザインはMariko Kyoが手掛けた。

タイトルの「マンデーピース」は、ドイツ語で「原因不明の不具合を抱えた欠陥品」を指す俗語「Montagsprodukt（マンタークスプロドゥクト）」をもじって命名。完璧さを追求するのではなく、未完成さや不確実さといった"不完全な状態"に焦点を当てるといった「無駄」を楽しむ試みを表している。

なお、オープニングデーの9月6日には、会場内でピクニックを実施するという。

◾️MONDAY PIECE - ふくとえ2

開催期間：2025年9月6日（土）〜9月14日（日）

開場時間：13:00〜19:00

会場：Gallery ANewFace

所在地：東京都渋谷区神宮前3-1-14 LE REVE BUILDING. 1階