来週の【重要イベント】米生産者物価、米消費者物価、メジャーSQ (9月8日～14日) 来週の【重要イベント】米生産者物価、米消費者物価、メジャーSQ (9月8日～14日)



――――――――――――――――――― 9月 8日 (月) ――

◆国内経済

・4-6月期GDP[改定値] (8:50)

・7月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・8月景気ウォッチャー調査 (14:00)

・自民党、総裁選前倒しの是非が決定する見通し

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ7月鉱工業生産 (15:00)

・ドイツ7月貿易収支 (15:00)

・米国7月消費者信用残高 (9日4:00)

★中国8月貿易収支

・フランスで内閣信任投票実施



――――――――――――――――――― 9月 9日 (火) ――

◆国内経済

・8月マネーストックM2 (8:50)

・8月工作機械受注 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・米アップル が製品発表イベントを開催 (10日2:00)

・第80回国連総会が開幕 (ニューヨーク)

・ミュンヘン国際自動車ショー (ミュンヘン、～14日)

・米国3年国債入札

【海外決算】

[米]オラクル



――――――――――――――――――― 9月10日 (水) ――

◆国内経済

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★中国8月消費者物価指数 (10:30)

★中国8月生産者物価指数 (10:30)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国8月生産者物価指数 (21:30)

・米国7月卸売在庫[確報値] (23:00)

・米国7月卸売売上高 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・米国10年国債入札

【海外決算】

[欧]インディテックス



――――――――――――――――――― 9月11日 (木) ――

◆国内経済

★7-9月期法人企業景気予測調査 (8:50)

・8月国内企業物価 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・8月都心オフィス空室率 (11:00)

・8月投信概況 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (21:15)

★米国8月消費者物価指数 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

★ラガルドECB総裁が記者会見 (21:45)

・米国8月月次財政収支 (12日3:00)

・トルコ中銀が政策金利を発表

・米国30年国債入札

・米国同時多発テロ「9.11」から24年

【海外決算】

[米]アドビ 、クローガー

◆新規上場、市場変更 など

〇ヤマザキ <6147> [東証Ｓ・福証]：札証上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 9月12日 (金) ――

◆国内経済

★メジャーSQ

・7月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・7月設備稼働率 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国7月GDP (15:00)

・ドイツ8月消費者物価指数[確報値] (15:00)

・インド8月消費者物価指数 (19:30)

・米国9月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)



――――――――――――――――――― 9月13日 (土) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・世界陸上が開幕 (国立競技場、～21日)



――――――――――――――――――― 9月14日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



株探ニュース

