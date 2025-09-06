¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°Ì´...9·î¤Ï¡È4Àï4ÇÔ¡É¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÄËº¨ÈïÃÆ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¡¡¶ÛµÞÅÐÈÄ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏºÇÂ®163¥¥í¤Ç4²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°Ì´...9·î¤Ï¡È4Àï4ÇÔ¡É¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÄËº¨ÈïÃÆ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¡¡¶ÛµÞÅÐÈÄ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏºÇÂ®163¥¥í¤Ç4²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ
¡þMLB¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º2¡ß¡Ý1¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¡Ý1¤Î9²ó¡¢7ÈÖ¼ê¤Î¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤¬2¥¢¥¦¥È¤«¤é¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥Ð¥µ¥íÁª¼ê¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸¥¾å¡£Á°¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë¥¹¥¤¡¼¥×¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ËÇÔ¤ì¡¢9·î¤Ï4Àï4ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¡¢1ÈÖÅê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç½Ð¾ì¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÆüËÜ»þ´Ö4Æü¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤«¤é¡¢9Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤¬ÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤Ç¡¢µÞ¤¤çÁ°ÅÝ¤·¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£4²ó¥é¥ó¥Ê¡¼3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂ®101.5¥Þ¥¤¥ë(Ìó163.3¥¥í)¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢3²ó2/3¤òÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï1»Íµå¤òÁª¤Ö¤â¡¢3ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡£ÂÇÀþ¤Ï¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î1ÆÀÅÀ¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£