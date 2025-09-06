お笑いコンビさや香が６日、ＭＢＳ「せやねん！」に出演し、東京進出後の家賃が話題になった。新山は金額を明かすことに抵抗があったが、ついに「言いましょか！？」と席から立ち上がった。

ＭＣのトミーズ雅が「ゲストです。東京に行って収入が３倍になったさや香です」とコンビを紹介した。新山は立ち上がって「３倍じゃないです」と抗議。石井は座ったままだったが「もう、そんなん言うから」とツッコんだ。

雅が「５倍ですか？６倍？」となおも収入増にこだわり、「家賃が高いんです」と東京の家賃の高さを指摘した。新山が「高いです」と応じると、雅は「びっくりした。なんぼやった？８００万くらい？」とボケると、新山は「そんなわけないじゃないですか。いき過ぎです」とツッコミを入れた。

家賃について新山は他の共演者を見て「言うわけないじゃないですか！」と返すも「言ってよ」の声があり、「言いましょか！？」と真剣な表情。周囲が新山の剣幕に驚いたように「いい、いい。もう言わんでいい」と声が上がったが、新山は「言いましょか！？」と続けた。「いい、いい」と言わなくていいとの声があがるなか、雅が「言うたらええやん」とツッコむと、新山は立ち上がって「３０万や！」と明かした。

しかし、特に盛り上がることなく、「言わんでいいのに」との声もあがった。新山は「なんでこんな空気になんの？言ったのに」と無念そうに着席。雅が「せやねん！ファミリーです」とまとめて笑顔で番組は本題に入った。