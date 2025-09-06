歌手・小柳ルミ子が６日、ブログを更新し、松田聖子の励ましに感謝の意を示した。

小柳は前日の５日、日本武道館で行われた聖子のコンサートに行ったようで、「聖子ちゃんは名実共に日本一のスーパーアイドルです 武道館公演は何と今日で【１３５公演】！凄い功績 実績です 聖子ちゃんの人気は本当に素晴らしい！オープニングからずっと１８歳でデビューした聖子ちゃんとの４５年を思い出し涙が止まりませんでした」。

小柳は、今年の７月２２日に愛犬のルルちゃんが亡くなったことを報告。ブログには、ショックのあまりいまだに立ち直れない悲痛な心情を何度もつづっている。

終演後に聖子と会った際には、「聖子ちゃんの顔を見て抱き合い 又 涙 疲れているのに深く悲しむ私の心と体を心配してくれました 聖子ちゃん 有難う！」と、聖子が自分のことを心配してくれたと記した。

聖子の武道館コンサートは６日も開催される。小柳は「今日もコンサートがあるから私なりに気遣って お礼のメールを控えておりました…ら 何と聖子ちゃんからお礼のメールを先に頂いてしまいました」。

メールには「尊敬する大好きなルミ子さん ルミ子さんの悲しみを思うと言葉がありません…どうかお体お大事になさって下さい いつか色んなお話したいです…」と記されていたという。小柳は「聖子ちゃん 本当に本当に有難う 貴女は立派なスーパーアイドルです 心から感謝します 今日も素晴らしいステージを祈っています！」とつづった。