アイナ・ジ・エンドが、9月5日（金）に東京・新宿の東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場にて、ゲリラフリーライブ＜新宿で暴れちゃうじゃんよ at 新宿歌舞伎町タワー前シネシティ広場＞を開催した。

◆ライブ写真

昼間は大雨警報が発令されるほどの荒天に見舞われていたが、開演直前には雲間から夕日が差し込み、まるで天候すら味方につけたかのようなドラマティックな幕開けとなった。

サプライズ開催にもかかわらず会場には多くの観客が集結。アイナ・ジ・エンドが登場すると同時に会場から歓声が上がり、新曲「革命道中 - On The Way」を披露。ライブが始まると同時に熱気は一気に最高潮へ。圧倒的な歌声と感情をむき出しにしたパフォーマンスで観客を魅了し、約3,000人を熱狂の渦へと巻き込んだ。

その後も、アニメタイアップ楽曲を中心に、『劇場版モノノ怪 唐傘』の主題歌「Love Sick」やTVアニメ『薬屋のひとりごと』エンディングテーマ「アイコトバ」を披露し、ライブは終盤へ。

ライブの定番曲「サボテンガール」披露後、終演かと思われたその瞬間、突如ダンダダンのキャラクターであるセルポ星人3体とターボババアがサプライズで登場。ラストに再びキャラクター達と「革命道中」を披露し、会場はこの日最大の盛り上がりとともに幕を閉じた。

この模様を収めたアフタームービーも公開。ゲリラライブ決行までの舞台裏に密着した映像から、シネシティ広場を揺るがした約40分間の熱狂が凝縮された映像となっている。

さらに、12月20日（土）東京ガーデンシアターにて＜ワンマンライブ”nukariari”＞を開催することも発表された。

Photo by Takao Iwasawa

2nd Single「革命道中」

2025年9月3日発売 ■CD+Blu-ray 2枚組：\6,600（税込）品番：AVCD-61575/B

・CD収録内容

1.革命道中

2.革命道中(カラオケ)

3.革命道中(インスト) ・Blu-ray収録内容

「ハリネズミスマイル」ライブ映像

革命道中 Music Video

革命道中 アニメOPノンクレジット映像 ■CD+Blu-ray 2枚組：\2,200（税込）品番：AVCD-61576/B

・CD収録内容

1.革命道中

2.革命道中(カラオケ)

3.革命道中(インスト) ・Blu-ray収録内容

革命道中 Music Video

革命道中 アニメOPノンクレジット映像 Digital Single https://aina.lnk.to/OnTheWay

1st Single https://aina.lnk.to/kakumeidotyu_CD

＜アイナ・ジ・エンド ワンマンライブ”nukariari”＞

2025年12月20日(土) 東京ガーデンシアター

開場/開演 17:30/18:30 詳細：https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1127900

＜革命道中＞

2025年10月1日(水)[愛知] Zepp Nagoya

2025年10月3日(金)[福岡] Zepp Fukuoka

2025年10月5日(日)[宮城] 仙台GIGS

2025年10月9日(木)[新潟] 新潟LOTS

2025年10月17日(金)[広島] BLUELIVE HIROSHIMA

2025年10月18日(土)[香川] 高松festhalle

2025年10月24日(金)[大阪] Zepp Osaka Bayside

2025年10月28日(火)[北海道] PENNY LANE24

2025年10月31日(金)[東京] Zepp DiverCity 詳細：https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1123898

関連リンク

◆アイナ・ジ・エンド オフィシャルサイト

◆アイナ・ジ・エンド オフィシャルX

◆アイナ・ジ・エンド スタッフX

◆アイナ・ジ・エンド オフィシャルInstagram

◆アイナ・ジ・エンド オフィシャルYouTubeチャンネル

Photo by Takao Iwasawa