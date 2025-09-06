¥Þ¥óC¤«¤é°ì·â¡ÄÆüËÜ¿Í¤Î·è¾¡ÃÆ¤¬¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡¡±Ñ³«ËëÀï¤ÇÂçÇ®¶¸¡Ö¤³¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡×
¥Á¥§¥ë¥·¡¼ÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFWÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³«ËëÀï¥´¡¼¥ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£Ç®¶¸¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÍÌî¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬1-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾19Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¡£¥´¡¼¥ë¸å¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÉ¨¤«¤é³ê¤ê¹þ¤à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨½÷²¦¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¹¥È¯¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÉÍÌî¡£Æ±¤¸¤¯ÆüËÜ¿Í¤Î¥·¥Æ¥£GK»³²¼°ÉÌé²Ã¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉÍÌîÁª¼ê¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¡×¡ÖÉÍÌî¤Þ¤¤¤«Áª¼ê¤Î¾Ð´é¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë